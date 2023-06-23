Ripple отримала ліцензію у Сінгапурі, BitGo відмовився від покупки Prime Trust: що нового на ринку криптовалют

Ripple отримала принципове схвалення від регулятора Сінгапуру на роботу у сфері цифрових токенів

Грошово-кредитне управління Сінгапуру (MAS) надало Ripple принципове схвалення заявки на отримання ліцензії MPI (велика платіжна установа).

Згідно з заявою, рішення відомства дозволить місцевому підрозділу Ripple Markets APAC Pte Ltd пропонувати регульовані продукти та послуги у сфері цифрових платіжних токенів.

Компанія планує продовжити розширення бізнесу криптовалютних платежів у Сінгапурі та у всьому Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Банки Credit Agricole та Santander отримали дозвіл на зберігання криптовалют у Франції

CACEIS Bank, компанія для обслуговування активів Credit Agricole і Santander, зареєстрована французьким регулятором як кастодіан криптовалют.

Фірма, що належить фінансовим гігантам, отримала статус провайдера послуг цифрових активів (DASP) від Комісії з нагляду за фінансовим ринком Франції (AMF) для надання заявлених послуг.

Інвесткомпанія Valkyrie подала заявку на спотовий біткоїн-ETF

Дочірня компанія Valkyrie Investments подала до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) заявку на запуск фонду, що торгується на біржі (ETF) на базі спотової ціни біткоїна.

Valkyrie Bitcoin Fund має намір зберігати криптовалюту та відстежувати ефективну вартість активу за індексом CME CF.

Згідно з заявкою, траст випустить акції, призначені для надання економічно ефективного та зручного способу інвестування у біткоїн.

Адміністратором фонду стане Valkyrie Digital Assets. Компанія планує розмістити акції трасту на біржі Nasdaq під тикером BRRR.

BitGo відмовився від покупки компанії зі зберігання криптовалют Prime Trust

Кастодіан BitGo відмовився від покупки компанії зі зберігання криптовалют Prime Trust.

Після значних зусиль і роботи, спрямованої на те, щоб знайти шлях вперед разом з Prime Trust, BitGo прийняв важке рішення про припинення придбання Prime Trust. Це рішення далося нелегко. BitGo, як і раніше, прихильний до нашої місії щодо забезпечення довіри до цифрових активів", — заявили в компанії.

Заснована у 2016 році в Лас-Вегасі, штат Невада, Prime Trust спеціалізується на наданні інструментів для розробників та API-інтерфейсів, у тому числі для платіжних систем, комплаєнсу, ліквідності, розрахунків та зберігання цифрових активів. Серед клієнтів компанії близько 700 фінтех- та криптопроєктів.