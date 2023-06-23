Ripple отримала ліцензію у Сінгапурі, BitGo відмовився від покупки Prime Trust: що нового на ринку криптовалют

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

23 червня 2023, 9:28 Читать на русском

Ripple отримала ліцензію у Сінгапурі, BitGo відмовився від покупки Prime Trust: що нового на ринку криптовалют

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Ripple отримала принципове схвалення від регулятора Сінгапуру на роботу у сфері цифрових токенів

Грошово-кредитне управління Сінгапуру (MAS) надало Ripple принципове схвалення заявки на отримання ліцензії MPI (велика платіжна установа).

Згідно з заявою, рішення відомства дозволить місцевому підрозділу Ripple Markets APAC Pte Ltd пропонувати регульовані продукти та послуги у сфері цифрових платіжних токенів.

Компанія планує продовжити розширення бізнесу криптовалютних платежів у Сінгапурі та у всьому Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Банки Credit Agricole та Santander отримали дозвіл на зберігання криптовалют у Франції

CACEIS Bank, компанія для обслуговування активів Credit Agricole і Santander, зареєстрована французьким регулятором як кастодіан криптовалют.

Фірма, що належить фінансовим гігантам, отримала статус провайдера послуг цифрових активів (DASP) від Комісії з нагляду за фінансовим ринком Франції (AMF) для надання заявлених послуг.

Реєструйся та інвестуй у криптовалюту!

Інвесткомпанія Valkyrie подала заявку на спотовий біткоїн-ETF

Дочірня компанія Valkyrie Investments подала до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) заявку на запуск фонду, що торгується на біржі (ETF) на базі спотової ціни біткоїна.

Valkyrie Bitcoin Fund має намір зберігати криптовалюту та відстежувати ефективну вартість активу за індексом CME CF.

Згідно з заявкою, траст випустить акції, призначені для надання економічно ефективного та зручного способу інвестування у біткоїн.

Адміністратором фонду стане Valkyrie Digital Assets. Компанія планує розмістити акції трасту на біржі Nasdaq під тикером BRRR.

BitGo відмовився від покупки компанії зі зберігання криптовалют Prime Trust

Кастодіан BitGo відмовився від покупки компанії зі зберігання криптовалют Prime Trust.

Після значних зусиль і роботи, спрямованої на те, щоб знайти шлях вперед разом з Prime Trust, BitGo прийняв важке рішення про припинення придбання Prime Trust. Це рішення далося нелегко. BitGo, як і раніше, прихильний до нашої місії щодо забезпечення довіри до цифрових активів", — заявили в компанії.

Заснована у 2016 році в Лас-Вегасі, штат Невада, Prime Trust спеціалізується на наданні інструментів для розробників та API-інтерфейсів, у тому числі для платіжних систем, комплаєнсу, ліквідності, розрахунків та зберігання цифрових активів. Серед клієнтів компанії близько 700 фінтех- та криптопроєктів.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами