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24 липня 2023, 16:20 Читать на русском

Як змінилися аптечні продажі за пів року

Аптечні продажі в січні-червні 2023 року зросли на 19,4% порівняно з аналогічним періодом 2022 року і склали майже 84,127 млрд грн. Про це пише Бізнес.Цензор із посиланням на «Інтерфакс-Україна».

Аптечні продажі в січні-червні 2023 року зросли на 19,4% порівняно з аналогічним періодом 2022 року і склали майже 84,127 млрд грн.
Фото: persha.kr.ua

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Як змінилися продажі

У натуральному вираженні в першому півріччі цього року в аптеках було продано 612,11 млн упаковок, що на 10% менше, ніж у січні-червні 2022 року.

Середньозважена ціна всіх товарів аптечного кошика зросла майже на третину (+33%) — до 137,44 грн. При цьому аптечний продаж лікарських засобів у січні-червні 2023 року зріс до 65,96 млрд грн (+16,9%).

Середньозважена ціна лікарських засобів становила 153,8 грн, що на 27,2% більше, ніж роком раніше.

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Загалом у зазначений звітний період в аптечній мережі було продано 430,9 млн упаковок лікарських засобів (-8,12%).

Аптечні продажі виробів медичного призначення зросли в першому півріччі 2023 року на 9,83% — до 2,14 млрд грн.

Серед лідерів за темпами зростання, зокрема, мінеральна вода, продаж якої збільшився на 52,1% — до 432,54 млн грн, та БАДи зі зростанням реалізації на 51,17% до продажу січня-червня 2022 року, майже до 8,45 млрд грн.

Водночас на 20% скоротився продаж виробів для парентерального введення лікарських засобів — до 230,48 млн грн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
24 липня 2023, 16:25
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Ну и хорошо, зачем (бедным) больным покупать лекарство? Лечиться, Еще может и до пенсии дожить? Нет, хватит нагружать бюджет! Предлагаю, поднять цену на лекарства (для групп риска) в 10 раз!!!
«Наши» (нужные люди) выживут. И конечно внести изменения в концепцию соц политики порошенко -рева, …украинцы бедные не только потому что много едят, они еще и болеют и оказывает ся (не смотря на все) лечатся и покупаю лекарства…
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