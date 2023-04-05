Через панічні настрої населення напередодні запровадження е-рецепта на всі рецептурні лікарські засоби аптеки збільшили продаж медпрепаратів 31 березня на 345% у вартісному вираженні та на 248% в упаковках порівняно з аналогічним днем минулого року. Про це свідчать дані, наведені щотижневиком «Аптека».
Запровадження е-рецепта: Паніка збільшила виторг аптек майже в 5 разів
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Обсяги роздрібного продажу рецептурних препаратів у грошовому вираженні зросли на 385%, а безрецептурних — на 271%. У натуральному вираженні зростання становило 326 та 219% відповідно.
Нагадаємо
Раніше МОЗ анонсував, що з 1 квітня запроваджується можливість отримати рецептурні препарати за електронним рецептом. У міністерстві наголошували, що перелік рецептурних препаратів не змінюється.
Водночас у покупців виникли побоювання, що можливості придбати препарати без рецепта не буде, тому аптеки зіткнулися з ажіотажним попитом.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 11
намного более мощный,
чем платная реклама…
А еще можно обьявить что сахар будет по талонам — супермаркетам тоже хочется движа…
а вот лекарства — они срок годности имеют. или на это уже пофиг ?
тоже есть «срок годности».
Например, некоторые валютчики
и ПОВы отказываются принимать
доллары более старых выпусков,
либо принимают их с дисконтом.
В прошлом году приболел зимой (подозрение на начало гайморита). У врача очередь на 5 дней вперед из сопливых детей и пенсионеров.
Позвонил в клинику говорю как быть? Говорят у всех врачей так. Ну говорю, а че мне делать. Говорят ну вас наберут проконсультируют по телефону. В итоге я по телефону по разному головой двигал что бы врач понял гайморит или нет. Театр абсурда.
А что теперь делать если заболел живот после шавухи на остановке? Тебя скрутило, а купить условный левомицитин или фуразолидон уже нельзя. И ты должен полумертвый ползти в больницу за рецептом. И хорошо если тебя там примут в принципе.
и как-то живут…
не , я тоже сторонник самолечения и покупки в аптеке антибиотиков во всех случаях , но врачей от этого сильно плющит.
Один из вариантов — следи за своим здоровьем сам и более внимательно.
Не жри всякую хрень на остановках
и одевайся по погоде…