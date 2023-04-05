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5 квітня 2023, 10:02 Читать на русском

Запровадження е-рецепта: Паніка збільшила виторг аптек майже в 5 разів

Через панічні настрої населення напередодні запровадження е-рецепта на всі рецептурні лікарські засоби аптеки збільшили продаж медпрепаратів 31 березня на 345% у вартісному вираженні та на 248% в упаковках порівняно з аналогічним днем минулого року. Про це свідчать дані, наведені щотижневиком «Аптека».

Через панічні настрої населення напередодні запровадження е-рецепта на всі рецептурні лікарські засоби аптеки збільшили продаж медпрепаратів 31 березня на 345% у вартісному вираженні та на 248% в упаковках порівняно з аналогічним днем минулого року.
Фото: nashemisto.dp.ua

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Обсяги роздрібного продажу рецептурних препаратів у грошовому вираженні зросли на 385%, а безрецептурних — на 271%. У натуральному вираженні зростання становило 326 та 219% відповідно.

Нагадаємо

Раніше МОЗ анонсував, що з 1 квітня запроваджується можливість отримати рецептурні препарати за електронним рецептом. У міністерстві наголошували, що перелік рецептурних препаратів не змінюється.

Водночас у покупців виникли побоювання, що можливості придбати препарати без рецепта не буде, тому аптеки зіткнулися з ажіотажним попитом.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
5 квітня 2023, 10:29
#
Паника — двигатель торговли,
намного более мощный,
чем платная реклама…
+
+15
yarg
yarg
5 квітня 2023, 10:49
#
Для поддержки аптечного бизнеса нужно такие шухера устраивать раз в месяц…
А еще можно обьявить что сахар будет по талонам — супермаркетам тоже хочется движа…
+
+15
Артем Сабуров
Артем Сабуров
5 квітня 2023, 11:05
#
Да не оскуднеет земля мамонтами насущными.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
5 квітня 2023, 11:19
#
Лекарства дорожают каждый день, гривня обвалится однозначно, так, что никаких проблем у тех кто отаварился впрок.
+
0
yarg
yarg
5 квітня 2023, 11:26
#
Та гривна уже обвалилась — вон продажа по 37.3… капец.

а вот лекарства — они срок годности имеют. или на это уже пофиг ?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 квітня 2023, 11:38
#
У доллара в нашей стране
тоже есть «срок годности».

Например, некоторые валютчики
и ПОВы отказываются принимать
доллары более старых выпусков,
либо принимают их с дисконтом.
+
0
yarg
yarg
5 квітня 2023, 11:57
#
Ну я бы тоже старье 90-х годов не брал. пусть гниет под матрасами мусор…
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
5 квітня 2023, 11:28
#
В тих, хто отоварюється в аптеці, вже великі проблеми. І той товар здоровʼя їм не додасть, лише тимчасово прибере симптоматику. Проблем немає в тих, хто не ходить по ліки, як по продукти в магазин:)
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0
Strain
Strain
5 квітня 2023, 11:38
#
Тут вопрос совсем в другом.
В прошлом году приболел зимой (подозрение на начало гайморита). У врача очередь на 5 дней вперед из сопливых детей и пенсионеров.
Позвонил в клинику говорю как быть? Говорят у всех врачей так. Ну говорю, а че мне делать. Говорят ну вас наберут проконсультируют по телефону. В итоге я по телефону по разному головой двигал что бы врач понял гайморит или нет. Театр абсурда.

А что теперь делать если заболел живот после шавухи на остановке? Тебя скрутило, а купить условный левомицитин или фуразолидон уже нельзя. И ты должен полумертвый ползти в больницу за рецептом. И хорошо если тебя там примут в принципе.
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0
yarg
yarg
5 квітня 2023, 11:44
#
А как французы живут ? запись к врачу 2−3 месяца… все что острое — только по скорой.
и как-то живут…

не , я тоже сторонник самолечения и покупки в аптеке антибиотиков во всех случаях , но врачей от этого сильно плющит.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 квітня 2023, 11:52
#
Strain

Один из вариантов — следи за своим здоровьем сам и более внимательно.
Не жри всякую хрень на остановках
и одевайся по погоде…
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