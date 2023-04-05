Запровадження е-рецепта: Паніка збільшила виторг аптек майже в 5 разів

Через панічні настрої населення напередодні запровадження е-рецепта на всі рецептурні лікарські засоби аптеки збільшили продаж медпрепаратів 31 березня на 345% у вартісному вираженні та на 248% в упаковках порівняно з аналогічним днем минулого року. Про це свідчать дані, наведені щотижневиком «Аптека».

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Обсяги роздрібного продажу рецептурних препаратів у грошовому вираженні зросли на 385%, а безрецептурних — на 271%. У натуральному вираженні зростання становило 326 та 219% відповідно.

Нагадаємо

Раніше МОЗ анонсував, що з 1 квітня запроваджується можливість отримати рецептурні препарати за електронним рецептом. У міністерстві наголошували, що перелік рецептурних препаратів не змінюється.

Водночас у покупців виникли побоювання, що можливості придбати препарати без рецепта не буде, тому аптеки зіткнулися з ажіотажним попитом.