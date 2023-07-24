Платформа Alphapo втратила щонайменше $31 млн внаслідок злому

Зловмисники вивели з гарячих гаманців криптоплатформи Alphapo ETH , BTC та TRX на суму щонайменше $31 млн. Про це повідомили фахівці з компанії DeFi Web3 Antivirus.

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За словами експертів, кошти були переведені в блокчейни Avalanche та Біткоїн.

Проте, точна кількість вкрадених криптовалют невідома, тому цифри можуть бути ще вищими. Наразі розслідування триває. Alphapo — це платіжна платформа, яка пропонує миттєві трансакції з більш як 30 цифровими активами.

Компанія є крипто-шлюзом для низки ігрових платформ, включаючи HypeDrop, Ignition та Bovada. Після інциденту HypeDrop припинив обробку криптовалютних трансакцій.

«Переконливо просимо всіх наших користувачів утриматися від надсилання коштів на старі депозитні адреси. Однак, якщо це станеться, отримані кошти будуть перевірені додатково», — заявили в Alpharo.

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Нагадаємо

Нещодавно північнокорейська група хакерів зламала сервери американського розробника корпоративного програмного забезпечення JumpCloud і використовувала їх як плацдарм для нападу на криптокомпанії.

Раніше зловмисники зламали обліковий запис засновника децентралізованої біржі Uniswap у Твіттері заради публікації фішингових посилань. Бізнесмен вже відновив доступ до свого облікового запису.