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21 липня 2023, 12:01 Читать на русском

У Канаді криптоінвесторів попередили про пограбування, SEC просить про збільшення бюджету: що нового на ринку криптовалют

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Поліція Канади попередила криптоінвесторів про пограбування

У Канаді зростає кількість пограбувань великих криптовалютних інвесторів у власних будинках. Про це заявили представники Королівської кінної поліції Річмонда (RCMP).

Влада припустила, що зловмисники знають про значні вкладення жертв у цифрові активи та їх місце проживання. За останній рік правоохоронці Річмонда та Дельти (Британська Колумбія) зафіксували кілька інцидентів.

«У кожному з випадків підозрювані отримують доступ до будинку, видаючи себе за кур'єрів чи представників влади. Потрапляючи всередину, вони крадуть у жертв інформацію, яка дає доступ до їхніх криптовалютних рахунків», — йдеться у повідомленні.

Поки що слідство не пов'язує пограбування між собою і не розкриває подробиці справ. На думку RCMP, постраждалих може бути більше, але вони не наважуються звертатися до правоохоронців.

У поліції закликали криптоінвесторів зберігати пильність і вжити необхідних запобіжних заходів для захисту себе і своїх активів.

Binance Labs інвестувало $10 мільйонів у Radiant Capital

Венчурний підрозділ Binance інвестував $10 млн у лендінговий протокол Radiant Capital.

«Цей раунд стратегічного фінансування підкреслює відданість Binance Labs підтримці інноваційних проектів, які призведуть до наступної ери DeFi», — йдеться у повідомленні.

Представники Radiant Capital заявили, що інвестиції сприятимуть подальшій розробці продукту, включаючи розширення підтримки оракулів та розгортання в основній мережі Ethereum.

Radiant Capital — децентралізований омніканальний протокол фінансового ринку. Користувачі можуть розміщувати заставу в одній з основних мереж та брати кредити до іншої. RDNT як нативний utility-токен використовується для майнінгу ліквідності та управління.

FTX вимагає повернення $71 мільйона від своїх благодійних підрозділів

Керівництво біржі FTX намагається повернути близько $71 млн з благодійних і медико-біологічних підрозділів компанії.

Тільки науковий фонд екс-глави платформи Сема Бенкмана-Фріда (SBF) Latona отримав близько $71,5 млн від FTX та Alameda Research. У період з лютого по жовтень 2022 року філії також інвестували в організації Lumen Bioscience, GreenLight Biosciences, Genetic Networks та 4J Therapeutics.

За словами юристів криптобіржі, ці пожертвування зроблено «для особистого звеличення Бенкмана-Фріда».

«Фонд FTX був благодійним підрозділом групи компаній, а Latona була фіктивною некомерційною організацією, зареєстрованою на Багамах», — йдеться в судових документах.

Представники компанії додали, що колишній Бенкман-Фрід вносив пожертвування заради «накопичення політичного капіталу та збільшення свого впливу».

Глава SEC запросив $109 мільйонів на посилення захисту інвесторів на крипторинку

Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) потрібне додаткове фінансування у розмірі $109 млн для збільшення можливостей правозастосовчої практики на ринку цифрових активів. Про це на слуханнях у Конгресі заявив голова відомства Гері Генслер.

Він пояснив, що додаткові ресурси посилять роль SEC як «захисника інтересів громадськості як інвесторів, так і емітентів».

«Викорінення шахрайства, маніпуляцій та зловживань знижує ризики в системі», — зазначив Генслер.

Він запропонував збільшити ресурси відомства на $72 млн. Ця сума необхідна для залучення до штату додаткових 170 фахівців.

На даний час на агентство працює 4685 осіб. Приблизно половина з них зайнята питаннями правозастосування та експертизи.

Минулого фінансового року SEC ініціювала 750 примусових дій (+9% р/р). У результаті Комісія стягнула $6,4 млрд у вигляді штрафів.

Генслер запросив додаткові $393 млн на підвищення технологічних можливостей у галузі кібербезпеки та аналізу даних.

Сумарно Генслер запропонував збільшити бюджет відомства на $454 млн — з $4,7 млрд до $5,1 млрд.

Джерело: Мінфін
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