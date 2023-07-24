НБУ може знизити облікову ставку на 1-2%, банки почнуть знижувати прибутковість за депозитами населення — експерт

Національний банк може знизити розмір своєї облікової ставки на 1−2% річних із нинішнього рівня 25%. Такий прогноз озвучив «Мінфіну» керівник інвестиційного департаменту КАУ «ОТП Капітал» Юрій Алексєєнко.

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Що буде зі ставкою

Ставку на рівні 25% було встановлено у червні 2022 року, і жодного разу вона не змінювалася з того часу.

На 2023 рік заплановано 8 засідань правління НБУ з питань монетарної політики, на яких може переглядатись розмір облікової ставки. Найближчий розгляд заплановано на цей тиждень: рішення має бути оголошене цього четверга, 27 липня.

Експерт назвав кілька передумов для зниження обліку на 1−2% річних.

«Відчутне уповільнення інфляції 6 місяців поспіль, краще за прогнозні рівні НБУ, рівновагу між попитом і пропозицією гривні на готівковому ринку, швидка адаптація бізнесу до нових викликів війни, природно, спонукають регулятора до пом'якшення монетарної політики», — пояснив Юрій Алексєєнко.

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Він не бачить серйозної економічної загрози у зупинці зернового коридору з ініціативи країни-терориста. Вважає, що Україна знайде можливість постачати за кордон понад половину звичного обсягу зернових.

«Експорт агропродукції в рамках „зернового коридору“ є найдешевшим каналом та забезпечує значне надходження валюти до бюджету. Відсутність такої можливості знизить обсяг валютної виручки, проте бізнес враховував можливий ризик закриття коридору і налагодив канали експорту через залізничне сполучення в західних областях країни та порти Дунаю. Останній має можливість наростити експортну потужність до 30 млн тонн на рік уже у 2023 році, що відповідатиме близько 60% сукупного експорту зернових», — уточнив Алексєєнко.

Він не чекає на перегляд Нацбанком формули розрахунку прибутковості для його депозитних сертифікатів. Очікується, що для 30-денних паперів вона залишиться на рівні однієї облікової ставки, а для короткострокових (overnight) — облік — 5%.

Зниження нацбанківської ставки виллється у зменшення банками процентних ставок за депозитами населення.

«Зниження облікової ставки та, як наслідок, ставок за депозитними сертифікатами, призведе до тиску на депозитні ставки, що змусить банки переглянути їх у бік зниження», — спрогнозував Юрій Алексєєнко.