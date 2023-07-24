За перше півріччя Фонд гарантування виплатив вкладникам банків-банкрутів 1,8 млрд грн

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Відшкодування у червні

У червні 2023 року Фонд відшкодував вкладникам 40,2 млн грн.

Виплати вкладникам у розрізі банків протягом червня 2023 року

Станом на 1 липня 2023 року вкладникам банків, переданих в управління Фонду після набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Фонд виплатив відшкодування на загальну суму 98 621,8 млн грн.

До набрання чинності зазначеного закону Фонд виплатив вкладникам відшкодування на загальну суму 4 686,4 млн грн. До 2012 року Фонд лише відшкодовував гарантовану суму вкладникам неплатоспроможних банків, при цьому тимчасову адміністрацію та ліквідацію здійснював НБУ.

Таким чином, з початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 103 308,2 млн грн.

Виплати вкладникам у розрізі банків, що ліквідуються Фондом, на 1 липня 2023 року.

На початок червня 2023 року Фонд здійснював ліквідаційну процедуру 53 банків і завершив ліквідацію 51 банку.