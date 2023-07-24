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24 липня 2023, 11:58 Читать на русском

За перше півріччя Фонд гарантування виплатив вкладникам банків-банкрутів 1,8 млрд грн

Протягом січня-червня 2023 року сума виплат гарантованого відшкодування вкладникам банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів, склала 1 814,4 млн грн. Про цейдеться у повідомленні Фонду.

Протягом січня-червня 2023 року сума виплат гарантованого відшкодування вкладникам банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів, склала 1 814,4 млн грн.

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Відшкодування у червні

У червні 2023 року Фонд відшкодував вкладникам 40,2 млн грн.

Виплати вкладникам у розрізі банків протягом червня 2023 року

Станом на 1 липня 2023 року вкладникам банків, переданих в управління Фонду після набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Фонд виплатив відшкодування на загальну суму 98 621,8 млн грн.

До набрання чинності зазначеного закону Фонд виплатив вкладникам відшкодування на загальну суму 4 686,4 млн грн. До 2012 року Фонд лише відшкодовував гарантовану суму вкладникам неплатоспроможних банків, при цьому тимчасову адміністрацію та ліквідацію здійснював НБУ.

Таким чином, з початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 103 308,2 млн грн.

Виплати вкладникам у розрізі банків, що ліквідуються Фондом, на 1 липня 2023 року.

На початок червня 2023 року Фонд здійснював ліквідаційну процедуру 53 банків і завершив ліквідацію 51 банку.

Ключові рішення виконавчої дирекції Фонду

23 червня виконавча дирекція Фонду прийняла рішення, згідно з яким з 3 липня 2023 року ліквідацію АТ «Дельта Банк» Фонд здійснюватиме безпосередньо.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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