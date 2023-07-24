Курс валют на 24 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

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В обмінниках долар подорожчав на 2 копійки у покупці, а у продажу на 1 копійку. Курс євро не змінився у купівлі та додав 2 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,70−37,32 грн. Євро купують за 40,90 грн, а продають за 41,65 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,25−37,25, євро — 41,38−41,55 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,72−41,12 грн/євро.

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