Coinbase закриє забезпечену біткоїном програму кредитування

Криптобіржа Coinbase найближчими місяцями згорне забезпечену біткоїном програму кредитування Borrow. Про це повідомляє CoinDesk із посиланням на представників платформи.

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Що із кредитами

Роздрібні клієнти, які мають позики, зобов'язані до 20 листопада сплатити всі заборгованості. Інакше біржа сама продасть застави у цифровому золоті. При цьому ініціатива не торкнеться інституціоналів.

Borrow дозволяла отримати кредит у фіаті до 40% вартості біткоїнів на рахунку, але не більше $1 млн. Річна ставка становить ~8%.

«Ми повідомили власників порушених кредитів і вживаємо додаткових заходів для забезпечення плавного переходу, включаючи надання чотиримісячного періоду погашення та доступу до пріоритетної підтримки клієнтів через Coinbase One», — йдеться у заяві компанії.

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За словами представників біржі, рішення про закриття Borrow прийнято, щоб «зосередити ресурси на продуктах та послугах, які найбільше цікавлять клієнтів».

Нагадаємо

У травні Coinbase припинила видавати кредити під заставу біткоїна у рамках процесу переоцінки своїх продуктів.