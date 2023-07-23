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23 липня 2023, 17:20 Читать на русском

Coinbase закриє забезпечену біткоїном програму кредитування

Криптобіржа Coinbase найближчими місяцями згорне забезпечену біткоїном програму кредитування Borrow. Про це повідомляє CoinDesk із посиланням на представників платформи.

Криптобіржа Coinbase найближчими місяцями згорне забезпечену біткоїном програму кредитування Borrow.
Фото: bankrate.com

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Що із кредитами

Роздрібні клієнти, які мають позики, зобов'язані до 20 листопада сплатити всі заборгованості. Інакше біржа сама продасть застави у цифровому золоті. При цьому ініціатива не торкнеться інституціоналів.

Borrow дозволяла отримати кредит у фіаті до 40% вартості біткоїнів на рахунку, але не більше $1 млн. Річна ставка становить ~8%.

«Ми повідомили власників порушених кредитів і вживаємо додаткових заходів для забезпечення плавного переходу, включаючи надання чотиримісячного періоду погашення та доступу до пріоритетної підтримки клієнтів через Coinbase One», — йдеться у заяві компанії.

Читайте: Капіталізація світового крипторинка збільшилася на 48% — CoinMarketCap

За словами представників біржі, рішення про закриття Borrow прийнято, щоб «зосередити ресурси на продуктах та послугах, які найбільше цікавлять клієнтів».

Нагадаємо

У травні Coinbase припинила видавати кредити під заставу біткоїна у рамках процесу переоцінки своїх продуктів.

Джерело: Мінфін
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