Капіталізація світового крипторинку збільшилася на 48% — CoinMarketCap

Експерти порталу CoinMarketCap опублікували звіт про досягнення ринком цифрових активів капіталізації $1,17 трлн і тенденції, продемонстровані індустрією в першому півріччі 2023 року.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Однією з відмінних рис півріччя стало те, що при загальному зростанні до $1,17 трлн, перший і другий квартали завершилися з практично однаковими показниками загальної ринкової капіталізації, через що результати другого кварталу виглядають непереконливо.

Аналізуючи причини, CoinMarketCap дійшли висновку, що підсумки другого кварталу стали наслідком відсутності значних ринкових драйверів, здатних проводити ринкові показники проти попереднього звітного періоду.

У першому триместрі 2023 відбулися такі події як подвоєння ціни біткоїна, зростання L2s на кшталт Arbitrium і ZK, а також активізація ринку NFT, частково зумовлена оновленнями продуктів та випуском токенів Blur.

У другому кварталі спостерігалися різні спекулятивні тенденції, такі як «сезон мемкоінов», що не викликало значного інвестиційного інтересу у представників великого капіталу.

Загальний обсяг спотової торгівлі на 20 найбільших криптобіржах, який досяг піку в березні, знизився приблизно на 36% порівняно з попереднім кварталом, досягнувши до кінця червня майже сплячого статку на рівні $523 млрд на місяць.

У звіті CoinMarketCap зазначається, що, попри складні макроекономічні умови розвитку ринку в першому півріччі, дехто зміг продемонструвати значне зростання ринкової капіталізації порівняно з попереднім роком.

Наприклад, вийшли в лідери VR/AR та Al & Big Data, які показали зростання на 704% та 323%. Впевнено повертаються на ринок проекти та інфраструктура blue chip Define, зокрема кредитування (149%), похідні фінансові інструменти (75%), зберігання (86%) та інтероперабельність (58%).

Аналізуючи інтерес світової криптоспільноти до різних ніш, експерти дійшли висновку: у першому півріччі 2023 року регіональні та географічні відмінності не були суттєвими.

Найпопулярніша криптовалюта

Біткоїн залишається найпопулярнішою криптовалютою у всіх регіонах, як і у другому півріччі 2022 року. Оскільки домінування біткоїна над альткоїнами збільшилося з 40,09% на початку року до 50,39% наприкінці першого півріччя 2023 року, експерти очікують, що у найближчій перспективі аналогічна тенденція зберігатиметься.

Ефір (ETH) залишається популярною монетою, що представляє інтерес у більшості регіонів, за винятком Азії та Африки, тоді як рішення для масштабування Ефіріуму, такі як Polygon (MATIC) та Arbitrum (ARB), навпаки, привернули увагу африканського та азійського регіонів.

З точки зору розподілу глобального трафіку, що надходить від користувачів криптовалют, у першому півріччі 2023 лідирує демонструють США, Індія, Туреччина, Німеччина, Бразилія і В'єтнам.

Сумарно на користувачів з цих країн припадає близько 53% глобального трафіку. Серед усіх країн світу домінують США (17,4%).