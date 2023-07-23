Статки Ілона Маска впали на $20 мільярдів через обвал акцій Tesla

Проте Маск зберіг лідерство у списку найбагатших людей планети.

Статок Маска, як і раніше, перевищує статки Бернара Арно, голови правління виробника предметів розкоші LVMH, який посідає друге місце в рейтингу мільярдерів Bloomberg. Статки Арно оцінюють у $201 млрд.

Розпродаж акцій Tesla розпочався після того, як компанія опублікувала звіт за другий квартал 2023 року та попередила, що їй, можливо, доведеться продовжити знижувати ціни на свої електромобілі.

Падіння акцій Tesla на торгах у Нью-Йорку в четвер стало максимальним із 20 квітня, повідомило агентство.

Читайте: Чому акції Tesla можуть зрости до $300 і що може завадити цьому?