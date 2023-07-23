Статки Ілона Маска скоротилися на $20,3 млрд після падіння акцій виробника електрокарів Tesla на 9,74%, до $262,9 за папір, на торгах у четвер, 20 липня, підрахував Bloomberg. Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, власний капітал глави Tesla скоротився до $234 млрд.
Статки Ілона Маска впали на $20 мільярдів через обвал акцій Tesla
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Проте Маск зберіг лідерство у списку найбагатших людей планети.
Статок Маска, як і раніше, перевищує статки Бернара Арно, голови правління виробника предметів розкоші LVMH, який посідає друге місце в рейтингу мільярдерів Bloomberg. Статки Арно оцінюють у $201 млрд.
Що відбувається з акціями
Розпродаж акцій Tesla розпочався після того, як компанія опублікувала звіт за другий квартал 2023 року та попередила, що їй, можливо, доведеться продовжити знижувати ціни на свої електромобілі.
Падіння акцій Tesla на торгах у Нью-Йорку в четвер стало максимальним із 20 квітня, повідомило агентство.
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З кінця минулого року компанія кілька разів знижувала ціни на електрокари в США, Китаї та інших ринках, а також збільшувала знижки та надавала інші стимули для скорочення запасів, намагаючись захиститися від конкуренції та економічної невизначеності.
Виручка Tesla у другому кварталі зросла майже в 1,5 рази — до $24,9 млрд. Чистий прибуток минулого кварталу збільшився на 20% — до $2,7 млрд порівняно з $2,3 млрд за аналогічний період попереднього року. Інвесторів розчарувало зниження операційної рентабельності бізнесу компанії із 14,6% роком раніше до 9,6%. Це найнижчий показник щонайменше за останні п'ять кварталів.
Генеральний директор компанії Ілон Маск заявив, що Tesla буде змушена й надалі знижувати ціни на електромобілі, якщо процентні ставки в США продовжать зростати.
Tesla, як і раніше, планує виробити близько 1,8 млн автомобілів у 2023 році, однак у цьому кварталі обсяг виробництва знизиться через модернізацію заводу.
Основна частина статку Ілона Маска — акції виробника електрокарів Tesla. За даними на квітень 2023, він володів близько 13% Tesla. Йому також належать активи Space Exploration Technologies та соцмережа Twitter. Статки Маска збільшилися приблизно на $97,4 млрд цього року.
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