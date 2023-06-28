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28 червня 2023, 10:49 Читать на русском

Кабмін виділить ще 84 мільйони за програмою «єРобота» на старт або розвиток бізнесу

Ще 353 українця отримають від держави мікрогранти на започаткування й розвиток бізнесу за програмою «Власна справа». За підсумками дев’ятої хвилі подач заяв на мікрогранти українці отримають 84,3 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Ще 353 українця отримають від держави мікрогранти на започаткування й розвиток бізнесу за програмою «Власна справа».
Фото: epravda.com.ua

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«Власна справа»

Загалом із моменту старту програми в липні минулого року її переможцями стали майже 6 тисяч підприємців.

«5 тисяч з них вже отримали кошти на загальну суму 1,2 млрд грн та реалізують свої бізнес-проєкти, працюють, сплачують податки, створюють нові робочі місця. За рік дії програми отримувачі мікрогрантів створять понад 14 тисяч робочих місць», — наголосила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Зазначається, що серед отримувачів мікрогрантів дев’ятої хвилі 51% жінок і 49% чоловіків. Найбільше переможців із Львівської (61 особа), Рівненської (44 особи), Івано-Франківської (27 осіб), Житомирської (23 особи) областей, а також з Києва (26 осіб).

Читайте: «єРобота»: українці зможуть отримати до 250 000 грн на відкриття бізнесу

Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці дев’ятої хвилі, є оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів; тимчасове розміщування й організація харчування; переробна промисловість; охорона здоров’я та надання соціальної допомоги.

Цього року на програму «Власна справа» бюджетом передбачено 1,8 млрд грн, що дозволить видати близько 10 тис. мікрогрантів.

Нагадаємо

Проєкт «єРобота» включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць.

Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.

Подача заявки на всі напрямки програми єРобота здійснюється через Портал Дія.

Джерело: Мінфін
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