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27 червня 2023, 9:15 Читать на русском

Швеція скерує 32,5 мільйона євро на гуманітарну допомогу Україні

Уряд Швеції в понеділок представив новий пакет допомоги Україні для гуманітарних потреб і відбудови вартістю 380 мільйонів шведських крон (32,51 мільйона євро). Про це йдеться в повідомленні шведського уряду, пише «Європейська правда».

Уряд Швеції в понеділок представив новий пакет допомоги Україні для гуманітарних потреб і відбудови вартістю 380 мільйонів шведських крон (32,51 мільйона євро).
Фото: depositphotos

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Новий пакет

Новий пакет допомоги Україні надаватиметься через Шведське Агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку (SAID) гуманітарним організаціям, які допомагають українцям.

Ідеться, серед іншого, про український Червоний Хрест, якому Швеція допоможе із придбанням медикаментів, санітарних та водоочисних засобів, а також Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Крім того, Швеція надасть фінансування Програмі розвитку ООН для відновлення енергетичної інфраструктури України та придбання обладнання для підтримання критично важливого постачання електроенергії.

Фінансування надається з програми міжнародної допомоги на 2023 рік, затвердженої шведським урядом окремо від пакета допомоги Україні.

Скільки всього виділила Швеція

За офіційними даними, з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року Швеція надала 1,9 мільярда шведських крон (152,6 мільйона євро) гуманітарної допомоги, 750 мільйонів крон (64,2 мільйона євро) на підтримку відновлення та 316 мільйонів крон (27 мільйонів євро) на підтримку реформ.

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Джерело: Мінфін
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