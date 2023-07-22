Прибуток Укрексімбанку з початку року склав майже 2 мільярди

Чистий прибуток червня в 440 млн грн дозволив державному Укрексімбанку завершити перше півріччя 2023 року з прибутком у розмірі 1,98 млрд грн. За аналогічний період 2021 року банк отримав прибуток на суму 1,1 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Зазначається, що в структурі доходів більшу частину продовжує займати процентий дохід, який формує робочий кредитний портфель банку.

За даними банку, він займає:

першу позицію на ринку за кредитуванням юридичних осіб з часткою 14% (понад еквівалент 76 млрд грн за 2023 рік станом на 1 червня 2023 року),

першу позицію за коштами юридичних осіб на рахунках (понад еквівалент 138 млрд грн за 2023 рік станом на 1 червня 2023 року).

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Крім того, банк — лідер за обсягом адміністрування коштів міжнародних фінансових організацій (еквівалент 6 млрд грн станом на 1 червня 2023 року).

В банку також зазначили, що фінустанова являється лідерером на ринку валютообмінних операцій з часткою 11% (понад еквівалент 210 млрд грн станом на 1 липня 2023 року).

Також банк здійснив повне погашення довгострокових кредитів рефінансування НБУ, що залучались у 2020−2021 рр, на суму 18,5 млрд грн.