Ексдиректора департаменту ліцензування НБУ Олександра Бевза призначили новим членом наглядової ради АТ «Укрексімбанк». Про це в телеграм-каналі написав голова Фінкомітету
Фінкомітет призначив членом наглядової ради Укрексімбанку Олександра Бевза
Ексдиректора департаменту ліцензування НБУ Олександра Бевза призначили новим членом наглядової ради АТ «Укрексімбанк». Про це в телеграм-каналі написав голова Фінкомітету
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«Комітетом призначено Бевза Олександра Олександровича на вакантну посаду члена наглядової ради АТ „Укрексімбанк“», — повідомив Гетманцев і опублікував резюме Бевза.
Джерело: Мінфін
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