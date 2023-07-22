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22 липня 2023, 14:03 Читать на русском

Україна накопичила 11,7 млрд куб. м газу в сховищах до зими із запланованих 14,7 млрд — Шмигаль

У рамках підготовки до опалювального сезону в газосховищах України вже накопичено 11,7 млрд куб. м газу, а на початок осінньо-зимового періоду планується вийти на показник 14,7 млрд куб. м. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

У рамках підготовки до опалювального сезону в газосховищах України вже накопичено 11,7 млрд куб.
Фото: t.me/Denys_Smyhal

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Під час наради також обговорили питання ремонтів, накопичення паливних ресурсів, безпеку об'єктів теплової енергетики.

Зазначається, що було заслухано інформацію Міністерства інфраструктури та НАК «Нафтогазу» про план підготовки теплоелектроцентралей до осінньо-зимового періоду 2023/2024 і про стан реалізації цього плану щодо ТЕЦ, котелень і теплових електростанцій.

«Як доповіли в Мінінфраструктури, у кожного підприємства є свій план ремонту обладнання, вони проводяться відповідно до графіків. Визначено відповідальних за їх дотримання. Розглянуто стан готовності об'єктів ЖКГ. На старті опалювального сезону маємо вийти на показник у 100%. Це гарантує стабільне проходження зими», — наголосив Шмигаль.

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Прем'єр також повідомив про доручення забезпечити захист об'єктів теплоенергетичної інфраструктури від ворожих обстрілів.

«Завдання поставлено. Відповідальних визначено. Працюємо для того, щоб у домівках українців було тепло», — заявив Шмигаль.

Джерело: Мінфін
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