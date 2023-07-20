Ціни на газ у Європі знизилися до $300 за тисячу кубометрів

Біржові ціни на газ у Європі 20 липня після відкриття торгів знизилися на 3,8% - до $300 за тисячу кубометрів. Про це свідчать дані лондонської біржі ICE, повідомляє галузеве видання enkorr.

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Серпневі (найближчі) ф'ючерси за індексом TTF, найбільшого в Європі хаба, розташованого в Нідерландах, відкрили торги на рівні $299,8 (-4%). Станом на 9:11 за київським часом їхня вартість становила $300,3 (-3,8%).

Динаміка котирувань наводиться від розрахункової ціни попереднього торгового дня — $312,3 за тис. куб. м.

Ціни на газ у Європі знижувалися з кінця минулого року, доки 25 травня вперше за два роки не опустилися нижче $300 за тисячу кубометрів. Це більш ніж у 13 разів нижче за рекордні значення перших днів весни 2022 року — $3892.

Вартість газу на європейській біржі зменшувалася через достатні запаси у підземних газосховищах Євросоюзу, а також теплу й вітряну погоду і заходи економії, які дозволили значно скоротити споживання блакитного палива.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings значно знизило свої прогнози цін на газ у Європі на 2023 і 2024 роки.