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22 липня 2023, 12:08 Читать на русском

Банки Вірменії, Грузії та Киргизстану припиняють співпрацю з російською платіжною системою «Юністрім»

Банки Вірменії, Грузії та Киргизстану почали призупиняти співпрацю з російською платіжною системою «Юністрім», яка потрапила під нові санкції США. Про це повідомляє російський Forbes.

Банки Вірменії, Грузії та Киргизстану почали призупиняти співпрацю з російською платіжною системою «Юністрім», яка потрапила під нові санкції США.
Фото: slovoidilo.ua

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Про припинення переказів через «Юністрім» повідомили вірменські Ардшинбанк, Армекономбанк та Евакабанк.

З-поміж грузинських банків перекази призупинив Bank of Georgia. Крім того, «Юністрим» зник зі списку платіжних систем для зарахування переказів у додатку грузинського ТВС.

Серед киргизьких банків роботу з «Юністрім» призупинили «Компаньйон», DemirBank, Asia Alliance Bank та Айил банк. FINCA Bank заявив, що призупинив видачу та відправлення коштів через «Юністрім» у доларах та євро, при цьому на рублі обмеження не поширюється.

Що кажуть у «Юністрім»

У «Юністрім» заявили, що розробив інфраструктурне рішення, яке дозволить безперебійно продовжувати взаємодію з партнерами у штатному режимі. Про що саме йдеться, сервіс не уточнив.

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Нагадаємо

20 липня США запровадили санкції проти п'яти російських банків. Крім «Тінькофф» та «Солідарності», до списку увійшли «Локо Банк», «Юністрім» та Петербурзький соціальний комерційний банк. Також під санкції потрапила платіжна система «МІР».

Крім того, Вашингтон запровадив обмежувальні заходи щодо 18 росіян, включаючи екс-главу Рахункової палати Олексія Кудріна. Також під санкції підпали кілька вантажних та пасажирських суден, промислові та оборонні підприємства, дослідницькі центри та інститути РАН.

Джерело: Мінфін
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