Китайська платіжна система UnionPay приєдналася до нових санкцій США проти російських банків

Китайська платіжна система UnionPay приєдналася до санкцій США, які вчора ввели обмеження проти російських банків. Про це стало відомо з повідомлення російського «Тінькофф банку».

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«Найближчим часом ми припинимо випуск карток UnionPay через рішення платіжної системи», — йдеться у повідомленні.

У банку заявили, що картка цієї платіжної системи перестане працювати за кордоном з 21 липня через запроваджені санкції.

«Рекомендуємо зняти готівку найближчим часом. У Росії картки продовжать працювати як зазвичай», — додали в банку.

Зняти готівку клієнтам, які опинилися за межами рф, радить і інший російський банк — «Солідарність», який також підпав під нові обмежувальні заходи США.

«Через побоювання вторинних санкцій деякі банки-контрагенти можуть обмежити можливість прийому переказів коштів від банку за кордоном», — йдеться у повідомленні, опублікованому в Telegram-каналі фінустанови.

Нагадаємо

20 липня США запровадили санкції проти п'яти російських банків. Крім «Тінькофф» та «Солідарності», до списку увійшли «Локо Банк», «Юністрім» та Петербурзький соціальний комерційний банк. Також під санкції потрапила платіжна система «МІР».

Крім того, Вашингтон запровадив обмежувальні заходи щодо 18 росіян, включаючи екс-главу Рахункової палати Олексія Кудріна. Також під санкції підпали кілька вантажних та пасажирських суден, промислові та оборонні підприємства, дослідницькі центри та інститути РАН.

Раніше «Мінфін» писав про те, що UnionPay запровадила заборону на обслуговування своїх карток, випущених іноземними банками, у POS-терміналах банків-еквайєрів, які перебувають під санкціями західних країн.

Платіжна система UnionPay заявила, що відмовляється співпрацювати з російськими банками, які потрапили під санкції, побоюючись вторинних санкцій США.

Після виходу з Росії платіжних систем Visa та MasterCard, а також японської платіжної компанії JCB та American Express, на ринку РФ з міжнародних платіжних систем залишилася лише UnionPay. Вона працює у 180 країнах, включаючи США та ЄС.