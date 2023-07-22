Національний банк протягом тижня, з 17 по 21 липня, купив на міжбанківському валютному ринку $3,78 млн і продав $594,66 млн. Чистий продаж валюти становив $590,88 млн проти $400,72 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.
Нацбанк збільшив продаж валюти на міжбанку на $190 мільйонів
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Таким чином Нацбанк збільшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $190,16 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $189,20 млн;
- продав $13 930,60 млн.
Чистий продаж валюти становив $13 741,40 млн.
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Джерело: Мінфін
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