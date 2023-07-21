Протягом тижня мережі АЗС підвищили ціни на пальне

Упродовж 14−21 липня роздрібні ціни на бензини А-95 і А-95+ в середньому по країні зросли на 34 копійки та 37 копійок — 48,26 грн та 50,37 грн за літр відповідно. Дизпальне додало 34 копійки — до 47,34 грн за літр. Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку «Консалтингової групи «А-95».

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Зокрема, консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн/л:

бензин марки А-95 здорожчав до 47 грн/л,

бензин А-92 — до 46 грн/л,

дизельне пальне — до 47 грн/л.

На 1 грн/л пальне здорожчало на станціях державної «Укрнафти». Так, стандартна «п'ятірка» тепер коштує 46,90 грн/л, А-95+ — 48,90 грн/л і дизпальне — 45,90 грн/л.

Змінили вартість пального у бік збільшення також «БРСМ-Нафта», U.GO, Ovis, «Авантаж 7», «Олас», RLS і інші.

Зміна роздрібних цін на бензини й дизельне пальне на АЗС з 14 по 21 липня, грн/л.

Нагадаємо

Ціни на пальне почали зростати 1 липня, після повернення оподаткування пального, що діяло до повномасштабної війни. Так, за два перші тижні липня середні ціни зросли на 3−3,5 грн/л.