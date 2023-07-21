Курс валют на 21 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У п'ятницю, 21 липня, курс долара та євро на готівковому ринку не змінився.

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В обмінниках долар подорожчав на 5 копійок у покупці, а у продажу не змінився. Курс євро знизився на 8 копійок у купівлі та на 2 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,70−37,30 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,70 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,25−37,20, євро — 41,32−41,53 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,75−41,14 грн/євро.

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