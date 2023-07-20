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20 липня 2023, 18:44 Читать на русском

Приватбанк пояснив, у чому особливість вкладу «Слава Героям»

За словами прессекретаря Приватбанку Олега Серги, вклад «Слава Героям» має певні особливості: можливість для клієнта мати тільки один такий вклад і те, що максимальна сума вкладу та поповнень не може перевищувати 500 тис. грн.

За словами прессекретаря Приватбанку Олега Серги, вклад «Слава Героям» має певні особливості: можливість для клієнта мати тільки один такий вклад і те, що максимальна сума вкладу та поповнень не може перевищувати 500 тис.
Фото: thepage.ua

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Що з відсотками

Щодо відсотків за цим вкладом, банк надав «Мінфіну» кілька тез:

  • Родина військового не може зарахувати кошти на цей вклад, тому що оформити вклад можуть військовослужбовці, які отримують від держави цільові виплати по зарплатних проєктах в Приватбанку, тобто тільки самі військові.

  • Вкласти або поповнити вклад на суму більшу, ніж 500 тис. клієнт не може. У програмному комплексі банку і мобільних додатках налаштовано технічне обмеження таких операцій

  • Банк не дає рекламу цих вкладів. Тому не дуже зрозуміло, де «великими літерами» [вказана чи не вказана] оманлива ставка за вкладом. На сайті вказані номінальні ставки до оподаткування. Це загальнобанківська практика. У сервісі «Калькулятор» є посилання на докладний варіант розрахунку з урахуванням утримання податків.

  • Стосовно розміру процентної ставки. Вклад «Слава Героям» за своєю суттю є вкладом «до запитання». При цьому процентна ставка на вклад 14% річних співставима з пропозиціями багатьох банків на строкові вклади, які не можна забрати до закінчення строку. Процентна ставка за схожим своїми властивостями вкладом Приват-вклад складає 2,5% річних і це свідома позиція банку на повагу до наших захисників.

Читайте: Вкладники тікають з Привату: чому так відбувається і куди вони йдуть

Передісторія

Як писав «Мінфін» у своєму матеріалі «Вкладники тікають з Привату: чому так відбувається і куди вони йдуть», Приват став банком, в якому з січня до травня стався найбільший приплив грошей (+14,25 млрд грн). Передусім, це пояснюється чималими соціальними виплатами, насамперед — військовим. Але депозитна політика банку залишає бажати кращого. І річ не тільки у рівні відсотків, а й у просуванні, наприклад, тої-таки спеціальної депозитної пропозиції для військових «Слава Героям».

«В рекламі цього депозиту — великими літерами, як має бути, — не вказана дуже вагома деталь щодо відсотків. А саме: що номінальна ставка в 14% (11,3% після оподаткування) нараховується не на всю суму вкладу героя, а лише на 500 тис. грн.

Решта (понад 500 тис. грн) взагалі не оплачується банком.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Oleksii Ch
Oleksii Ch
20 липня 2023, 19:32
#
Героям слава по-приватівські…
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