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20 липня 2023, 19:37 Читать на русском

Українці розповіли, чому вони не хочуть платити податки

Серед ключових причин, чому українці не хочуть платити податки — низькі доходи та сумніви, що держава правильно їх витрачає. Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології на замовлення Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна.

Серед ключових причин, чому українці не хочуть платити податки — низькі доходи та сумніви, що держава правильно їх витрачає.
Фото: pixabay.com

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На запитання «Чому, на Вашу думку, звичайні громадяни можуть не хотіти платити податки?» 80,3% відповідей припали на варіант «через низькі доходи, які не дозволяють забезпечити гідний рівень життя» (можна було вибрати кілька варіантів).

Натомість 73,6% відповідей прийшлися на варіант «Через переконання, що сплачені гроші крадуть або марнують».

Також 65,8% відповідей стосувалося неможливості впливати на те, куди держава витрачає податки.

На варіант про низьку якість державних послуг прийшлося 59,8% відповідей.

Ухилення від сплати податків іншими громадянами було названо серед 56,6% відповідей.

На інші причини прийшлося лише 11,2% відповідей.

Дослідження

Дослідження проводилося з 11 травня по 12 червня 2023 року. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2013 респондентів у віці 18 років і старше.

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року та громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
0
Три літри
Три літри
20 липня 2023, 19:52
#
З дурнуватого заголовку виходить що я не українець
+
+17
zevs1
zevs1
20 липня 2023, 20:04
#
Трехлитровый,Можешь проявить себя в роли Украинца в новом сериале Ингулец.
+
0
Три літри
Три літри
20 липня 2023, 20:40
#
Ти вже там каву підносиш?
+
0
Moonlighter
Moonlighter
20 липня 2023, 20:41
#
Если бы был выбор, то никто бы и не платил налоги в нашей стране. Я плачу налоги со своего бизнеса, в магазине, с каждого литра бензина, но мне никто за это не говорит «спасибо» в виде хоть каких-то плюшек от государства. Даже больше, меня еще ставят в такое положение будто я им еще что-то должен. Какой смысл платить эти налоги, если я с них ничего не имею? Чтобы содержать убыточных бюджетников?
+
0
mlp711141
mlp711141
20 липня 2023, 20:45
#
Мой бывший сосед говорил, что в Украине официально работать грешно из-за наличия военного сбора в числе налогов. А когда заболела эпилепсией его дочка, он устроился видеомонтажером. Конечно, неофициально, на правах фриланса без уплаты налогов. До этого он жил натуральным хозяйством, а подрабатывал фрилансом только чтобы свет и интернет оплатить.
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