Українці розповіли, чому вони не хочуть платити податки

Серед ключових причин, чому українці не хочуть платити податки — низькі доходи та сумніви, що держава правильно їх витрачає. Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології на замовлення Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна.

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На запитання «Чому, на Вашу думку, звичайні громадяни можуть не хотіти платити податки?» 80,3% відповідей припали на варіант «через низькі доходи, які не дозволяють забезпечити гідний рівень життя» (можна було вибрати кілька варіантів).

Натомість 73,6% відповідей прийшлися на варіант «Через переконання, що сплачені гроші крадуть або марнують».

Також 65,8% відповідей стосувалося неможливості впливати на те, куди держава витрачає податки.

На варіант про низьку якість державних послуг прийшлося 59,8% відповідей.

Ухилення від сплати податків іншими громадянами було названо серед 56,6% відповідей.

На інші причини прийшлося лише 11,2% відповідей.

Дослідження

Дослідження проводилося з 11 травня по 12 червня 2023 року. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2013 респондентів у віці 18 років і старше.

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року та громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.