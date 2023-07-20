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20 липня 2023, 16:37 Читать на русском

Центробанк Туреччини підвищив ключову ставку на 2,5 процентного пункту

Центральний банк Туреччини підвищив ключову ставку на 2,5 процентного пункту — до 17,5% порівняно з 15% раніше, йдеться у пресрелізі за підсумками засідання Ради директорів банку. Це найвищий рівень ставки з вересня 2021 року. Водночас курс турецької ліри продовжує падати,пише Forbes.

Центральний банк Туреччини підвищив ключову ставку на 2,5 процентного пункту — до 17,5% порівняно з 15% раніше, йдеться у пресрелізі за підсумками засідання Ради директорів банку.
Фото: epravda.com.ua

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Що відомо

Рада директорів підтвердила наміри продовжувати посилення грошово-кредитної політики. Регулятор намагається задати курс на сповільнення інфляції та стабілізувати інфляційні очікування.

Як зазначається у повідомленні, рішення прийматимуться на передбачуваній основі й з урахуванням даних, що надходять.

Курс ліри падає до долара після рішення регулятора. Пара долар/ліра за даними на 14:45 за Києвом торгується на рівні 26,91 ліри проти 26,78 ліри на закриття попередньої сесії, ліра втрачає близько 0,5%.

Читайте: Інфляція у Туреччині в червні сповільнилася до мінімуму з грудня 2021 року

Нагадаємо

22 червня Центробанк Туреччини підвищив ключову ставку з 8,5% до 15% річних.

Рішення суттєво підвищити ключову ставку стало першим посиленням грошово-кредитної політики з березня 2021 року й першим рішенням після призначення головою ЦБ Хафізе Гайє Еркан.

Її було призначено на посаду на початку червня — через тиждень після перемоги на президентських виборах Реджепа Ердогана. Раніше Еркан займала керівні посади у банках Goldman Sachs і First Republic.

Експерти очікували, що таке рішення може сигналізувати, що Ердоган відмовиться від старого курсу грошово-кредитної політики, який спровокував рекордну інфляцію та обвал курсу ліри.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
20 липня 2023, 16:58
#
Упала на 0,13 лиры катастрофа, а также замараживают кредитование, чтобы остудить экономику.Начинают закрывать все свои ошибки
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0
mantis05
mantis05
20 липня 2023, 17:20
#
Там акциз на топляк подняли на 200%, соответственно инфляция скаканула, именно поэтому курс просел. А вот анти-камальщики, используют как раз это, чтобы показать что ставка не влияет на инфляцию и что Эрдоган десятилетие не ошибался.
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0
Mr Bungle
Mr Bungle
20 липня 2023, 17:59
#
На 20%- самая низкая цена топлива в Европе
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