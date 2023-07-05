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5 липня 2023, 15:52 Читать на русском

Інфляція у Туреччині в червні сповільнилася до мінімуму з грудня 2021 року

Інфляція у Туреччині у червні сповільнилася за підсумками восьмого місяця поспіль — до мінімальних з грудня 2021 року 38,2% у річному значенні, йдеться у повідомленні статистичного інституту країни (Turkstat).

Інфляція у Туреччині у червні сповільнилася за підсумками восьмого місяця поспіль — до мінімальних з грудня 2021 року 38,2% у річному значенні, йдеться у повідомленні статистичного інституту країни (Turkstat).► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЯк змінилися ціниУ травні споживчі ціни в країні зросли на 39,6%, порівняно з тим же місяцем попереднього року.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як змінилися ціни

У травні споживчі ціни в країні зросли на 39,6%, порівняно з тим же місяцем попереднього року.

Підвищення цін на комунальні послуги у червні сповільнилося до 14,8% із 20,7% місяцем раніше, на транспортні послуги — до 21% із 23,7%. Також скоротилися темпи зростання цін на меблі, побутову техніку та медичні послуги.

Водночас продукти харчування подорожчали на 54% — максимально за три місяці (52,5% у травні).

Базова інфляція, яка не враховує вартість продуктів, енергоносіїв, тютюнової продукції та золота, прискорилася у червні до 47,3% із 46,6% місяцем раніше, повідомляє Turkstat.

Споживчі ціни в Туреччині минулого місяця збільшилися на 3,92% порівняно з травнем — максимально за п'ять місяців. У травні їхнє підвищення у помісячному вираженні становило лише 0,04%.

Нагадаємо

Центробанк Туреччини у червні підвищив ключову відсоткову ставку вперше більш як за два роки. Ставку за семиденними операціями РЕПО було піднято відразу на 6,5 процентного пункту — до максимальних з 2011 року 15% з 8,5%.

Новим головою турецького ЦБ стала Хафізе Гайє Еркан, яка раніше обіймала керівні посади в Goldman Sachs Group Inc., а також у First Republic Bank. Еркан є першою жінкою, яка очолила Центробанк Туреччини.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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