Загальна сума прямих задокументованих збитків, завданих інфраструктурі України повномасштабним вторгненням росії, сягає $150 мільярдів. Про це заявила заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк, передає «Укрінформ».
Загальна сума збитків інфраструктурі України сягає $150 мільярдів
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Збитки інфраструктури
«Загальна сума прямих задокументованих збитків, завданих інфраструктурі України повномасштабним вторгненням росії, вже зараз сягає $150 мільярдів», — поінформувала вона.
За словами Кондратюк, такі дані підготували спеціалісти Київської школи економіки.
Заступниця
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«Кількість пошкоджених та зруйнованих освітніх об'єктів сягає 3000. Серед них понад 1500 шкіл, майже 1000 садочків, 538 закладів вищої освіти», — акцентувала віцеспікерка українського парламенту.
Водночас вона наголосила, що росією зруйновано або пошкоджено 806 об'єктів медицини, серед них 367 лікарень та 344 амбулаторії.
«Це не просто цифри, які вражають, це руйнування, які напряму пов'язані з життям людей, яким тепер немає де жити, немає де вчитися, немає де лікуватися», — резюмувала заступниця
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