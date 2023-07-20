Загальна сума збитків інфраструктурі України сягає $150 мільярдів

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Збитки інфраструктури

«Загальна сума прямих задокументованих збитків, завданих інфраструктурі України повномасштабним вторгненням росії, вже зараз сягає $150 мільярдів», — поінформувала вона.

За словами Кондратюк, такі дані підготували спеціалісти Київської школи економіки.

Заступниця Голови В Р пов ідомила, що загальна кількість пошкоджених або зруйнованих житлових будинків, серед яких і приватні, і багатоквартирні майже 158 тисяч.

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«Кількість пошкоджених та зруйнованих освітніх об'єктів сягає 3000. Серед них понад 1500 шкіл, майже 1000 садочків, 538 закладів вищої освіти», — акцентувала віцеспікерка українського парламенту.

Водночас вона наголосила, що росією зруйновано або пошкоджено 806 об'єктів медицини, серед них 367 лікарень та 344 амбулаторії.