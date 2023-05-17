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17 травня 2023, 18:13 Читать на русском

Росія завдала збитків інфраструктурі України на $147,5 мільярда — KSE Institute

Загальна сума прямих задокументованих збитків, завдана інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення росії, станом на квітень 2023 року сягає $147,5 млрд (за вартістю заміщення). Про це повідомляє пресслужба KSE Institute.

Загальна сума прямих задокументованих збитків, завдана інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення росії, станом на квітень 2023 року сягає $147,5 млрд (за вартістю заміщення).
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

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За оцінкою експертів проєкту KSE Institute «Росія заплатить», за підсумками квітня 2023 року сума збитків житлового фонду у порівнянні з лютим цього року зросла на $1,2 млрд — з $53,6 млрд до $54,4 млрд. Загальна кількість пошкоджених або зруйнованих житлових будинків, серед яких приватні, багатоквартирні будинки та гуртожитки — майже 158 тис.

На другому та третьому місці за сумою збитків залишаються сфери інфраструктури та промисловості й втрат підприємств. Сума збитків інфраструктури залишається без змін — $36,2 млрд, водночас активів підприємств зруйновано або пошкоджено ще на $100 тис. і загальна сума таких збитків складає $11,4 млрд.

До $9,1 млрд зросли збитки, яких війна завдала інфраструктурі сфери освіти. Заклади сфери освіти і далі зазнають пошкоджень та руйнувань через війну. За підсумками квітня цього року загальна кількість пошкоджених та зруйнованих освітніх обʼєктів сягає 3,2 тисячі, серед них — понад 1,5 тисячі закладів середньої освіти, майже тисяча — дошкільної, 538 — вищої освіти.

Також ще на $200 млн зросли прямі втрати через пошкодження енергетичної інфраструктури і наразі загальна сума таких збитків складає $8,3 млрд.

Ще на $0,9 млрд зросли завдані сфері охорони здоровʼя збитки. У порівнянні з лютим 2023 року станом на квітень втрати галузі охорони здоровʼя зросли з $1,8 млрд до $2,7 млрд. Загалом внаслідок війни зруйновано або пошкоджено 806 обʼєктів, серед них — 367 лікарень та 341 амбулаторія. Зазначимо, що у поточному звіті зменшилася кількість закладів медицини після уточнення актуальної інформації від місцевих адміністрацій.

Експерти проєкту «Росія заплатить» здійснили переоцінку збитків сфери ЖКХ відповідно до нових даних місцевих адміністрацій та на основі оновлених припущень щодо інтенсивності впливу бойових дій на цю галузь. Так, оновлена оцінка суми збитків цієї сфери за підсумками першого року повномасштабної війни склала $1,4 млрд, а на квітень 2023 року — $2,7 млрд.

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Джерело: Мінфін
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