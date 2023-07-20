Evergrande представила перший за 2 роки фінансовий звіт: втрати сягнули $81 млрд

China Evergrande Group повідомила, що протягом 2021−2022 років зазнала збитків у розмірі $81 мільярда. Вони спричинені скороченням ринку нерухомого майна КНР та дефолтом з бондів. Як відзначають експерти LBLV , це перший раз з 2021 року, коли компанія публікує деякі свої фінансові показники. Нині вона переживає процедуру тривалої реструктуризації.

Збитки Evergrande у 2021-му становили ¥476 мільярдів, а у 2022-му досягли ¥106 мільярдів. Крім того, обсяг коштів, виторгуваних нею 2021-го, скоротився вдвічі порівняно з показниками 2020-го (250 мільярдів проти 507 мільярдів).

На думку галузевих аналітиків, розголошення фінансових показників може сигналізувати про розуміння керівників фірми та регуляційних органів того факту, що на відновлення ринку житлової нерухомості немає жодних гарантій. Актуальна інформація про економіку КНР не дозволяє Evergrande розраховувати на просте перечікування кризового періоду, після якого можна буде спокійно повернутися до регулярної публікації звітів.

Загальна заборгованість Evergrande, що становила понад $300 мільярдів під час оголошення дефолту з бондів у 2021-му, до кінця 2022-го досягла $340 мільярдів, хоча частину активів і продали. Експерти LBLV відзначають, що зараз фірма вже не має моделі, яка може підтримувати актуальні розміри заборгованості. Вони очікують складного з точки зору політики та для економіки рішення про порятунок сегмента, хоча й вважають, що влада КНР ще не усвідомила його необхідності.

Олександр Чорний, фінансовий аналітик LBLV