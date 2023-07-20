Правоохоронці проводять слідчі дії на об’єктах, які пов’язані з Київміськбудом

Правоохоронці проводять слідчі дії на об'єктах, пов’язаних зі столичним Київміськбудом. Про це повідомив голова компанії Ігор Кушнір у Facebook .

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«Окрім перевірок, аудитів та комісій, сьогодні правоохоронні органи проводять слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних з Київміськбуд», — написав він.

За словами Кушніра, менеджмент компанії в усьому сприяє правоохоронцям, надаються усі необхідні документи тощо.

«Зазначу, що компанія працює виключно у правовому полі, тож ми переконані, що результати як аудиту, так і відповідних розслідувань та перевірок, будуть позитивними. Впевнений, що все буде добре», — додав очільник компанії.

Кушнір також підкреслив, що Київміськбуд продовжує роботу у штатному режимі і будівництво наразі триває.

Нагадаємо

Київміськбуд — найбільший забудовник столиці, його основний акціонер — територіальна громада Києва в особі Департаменту комунальної власності КМДА з часткою 80%.

«Мінфін» писав, що в травні 2023 року Київська міська рада призначила перевірку компанії у зв'язку з виходом критичного журналістського розслідування Bihus.info, в якому стверджується, що землю Київміськбуду у Козині, на якій раніше була база відпочинку, забудували розкішними котеджами родичі та оточення Ігоря Кушніра.

Також нещодавно журналісти Bihus.info з’ясували, що компанія дружини Кушніра у 2019−2020 роках придбала французьку фірму, на яку оформлена вілла на Лазуровому узбережжі орієнтовною вартістю у 20 млн євро.