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22 червня 2023, 19:40 Читать на русском

Fitch знизило прогноз цін на газ у Європі

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings значно знизило свої прогнози цін на газ у Європі на 2023 і 2024 роки. Про це повідомляє галузеве видання enkorr.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings значно знизило свої прогнози цін на газ у Європі на 2023 і 2024 роки.
Фото: hvylya.net

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Як йдеться в повідомленні агентства, спотові ціни на газ за індексом TTF знизяться до $12 й $10 за 1 тис. куб. футів ($423,6 і $353 за 1 тис. куб. м).

Fitch Ratings пояснює такий прогноз «збільшенням світових постачань СПГ у середньостроковій перспективі», «високим рівнем запасу СПГ у сховищах», а також нарощуванням інфраструктури СПГ у Європі.

Прогноз на 2025−2026 роки

Прогнози агентства на 2025 і 2026 роки збереглися на рівнях $10 і $5 за 1 тис. куб. футів (у перерахунку $176,5 за 1 тис. куб. м через три роки).

За оцінкою агентства, на цю мить співпраця європейських країн «поступово покращується» й «допоможе знизити ціни до нормалізованого сталого рівня».

За даними Міжконтинентальної біржі, під час торгів 15 червня вартість контрактів на постачання газу в липні на хабі TTF у Нідерландах зросла майже на 30%.

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За оцінкою Bloomberg, енергетична безпека Європи «досі вразлива навіть після накопичення незвичайно великих запасів газу в рамках підготовки до наступної зими». Газ здорожчав до максимуму від початку квітня, за червень ціна підвищилася на 70%.

Ціни знижувалися з кінця 2022 року, потім у травні нинішнього року ціни вперше за останні кілька років не опустилися нижче за $300 за 1 тис. куб. м. Рекордного рівня було досягнуто в перші дні минулої весни — $3 892 за 1 тис. куб. м.

Fitch Ratings знизило прогноз для цін на газ для Henry Hub — великого хаба у США. На 2023 і 2024 роки очікувану вартість газу на цьому майданчику знижено з $3,5 до $3 за тисячу кубічних футів.

Агентство пояснює це «стійким видобутком газу в США», що перевищує споживання. Ще одна причина — повільне скорочення кількості бурових установок.

Прогноз вартості Brent

Прогноз вартості нафти марки Brent на 2023 рік також знизився. Цього року ціна становитиме $80 за барель проти $85 у попередньому прогнозі. Прогноз на 2024 рік зберігся на рівні $75 за барель.

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Джерело: Мінфін
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