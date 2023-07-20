Курс валют на 20 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У четвер, 20 липня, курс долара на готівковому ринку не змінився. Євро подешевшало на 10 копійок у покупці, а у продажу не змінилось.

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В обмінниках долар не змінився. Курс євро у покупці знизився на 5 копійок, а у продажу не змінився.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,70−37,30 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,75 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,20−37,20, євро — 41,35−41,55 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,99−41,39 грн/євро.

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