Кількість заявок на програму «єВідновлення» наблизилася до 27 500: виплати отримали 1400 сімей

Станом на 19 липня власники пошкодженого житла подали через «Дію» 27 461 заяву в межах програми «єВідновлення». 1403 українські родини отримали виплати на суму понад 115 млн грн.Про це повідомив віцепрем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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За його словами, запускається бета-тестування другого етапу «єВідновлення» — компенсації за зруйноване майно.

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Нагадаємо

В середині квітня Кабмін затвердив порядок виплат компенсацій на відновлення житла, пошкодженого внаслідок бойових дій. Так само тоді влада розпочала тестування програми «єВідновлення».

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