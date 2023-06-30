Обсяг непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі у травні скоротився на 7,1 млрд грн, їх частка у кредитному портфелі банків зменшилася до 39,1% порівняно із 39,3% на кінець квітня. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Обсяг непрацюючих кредитів скоротився за місяць на 7 мільярдів — НБУ
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Водночас загальний обсяг кредитного портфеля банків у травні зменшився на 13,2 млрд грн.
Нагадаємо
Обсяг NPL у банківському секторі у першому кварталі 2023 року зріс на 2 млрд грн — до 434 млрд грн. Частка непрацюючих кредитів на 1 квітня становила 38,8% порівняно з 38,1% на 1 січня.
Упродовж 2022 року частка NPL в Україні зросла з 30% до 38%. Обсяг непрацюючих кредитів зріс на 87 млрд грн до 432 млрд грн.
До повномасштабного вторгнення РФ в Україну частка непрацюючих кредитів в українських банках скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а кредитний портфель — зростав.
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