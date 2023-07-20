США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $1,3 млрд. Про це йдеться в повідомленні Пентагону.
Новий пакет військової допомоги Україні від США на $1,3 мільярда. Що туди увійде
►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що увійде до пакету
- 4 зенітно-ракетні комплекси NASAMS і боєприпаси до них;
- 152-мм артилерійські снаряди;
- обладнання для розмінування;
- ракети з оптичним наведенням TOW;
- БПЛА Phoenix Ghost і Switchblade;
- високоточні авіаційні системи та виявлення засобів радіоелектронної боротьби.
Читайте: США оголосили про новий пакет допомоги Україні. Що до нього увійшло
Крім цього, до пакету також увійшли 150 бензовозів, 115 тактичних машин для буксирування та транспортування обладнання, 50 тактичних автомобілів для повернення обладнання, обладнання для забезпечення безпеки портів та гаваней, тактичні системи захищеного зв'язку, а також підтримка навчання, технічного обслуговування та підтримка працездатності.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі