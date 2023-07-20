Новий пакет військової допомоги Україні від США на $1,3 мільярда. Що туди увійде

Крім цього, до пакету також увійшли 150 бензовозів, 115 тактичних машин для буксирування та транспортування обладнання, 50 тактичних автомобілів для повернення обладнання, обладнання для забезпечення безпеки портів та гаваней, тактичні системи захищеного зв'язку, а також підтримка навчання, технічного обслуговування та підтримка працездатності.