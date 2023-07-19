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19 липня 2023, 19:26 Читать на русском

Ціни на нове житло в Ужгороді зросли на 75%

Ціни на первинну нерухомість Ужгорода зросли на 75%, попит збільшився вдвічі порівняно з лютим 2022 року.Ужгород став одним із найактивніших українських міст у розвитку первинного ринку житла та іпотечного кредитування. Про це повідомляє Бізнес.Цензор з посиланням на дані спільного дослідження порталу новобудов ЛУН та «Глобус Банку».

Ціни на первинну нерухомість Ужгорода зросли на 75%, попит збільшився вдвічі порівняно з лютим 2022 року.
Фото: pixabay.com

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«Ужгород входить до трійки регіонів із найбільшим зростанням середньої мінімальної ціни в новобудовах: з початку військової агресії вона збільшилася на 75% у гривні. За цим показником лідирує Львів, де середня мінімальна ціна 1 кв. м зросла на 79%, на другому місці - Івано-Франківськ із приростом 78%.

Для порівняння: у Києві середня мінімальна ціна додала лише 33%, що можна порівняти зі зростанням курсу долара", — повідомила директорка з розвитку бізнесу в ЛУН Олена Унаньян.

Вартість житла в Ужгороді на стадії будівництва варіюється від $650/кв. м до $2300 кв. м, вартість у вже побудованих об'єктах — $900−3200/кв. м.

За словами Унаньян, станом на липень 2023 року відвідуваність порталу ЛУН Закарпаттям зросла майже вдвічі порівняно із середніми показниками відвідуваності до повномасштабного вторгнення росії в Україну.

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У дослідженні констатується, що Закарпаття — це лідер із відновлення робіт на будівництвах та продажах квартир в об'єктах, розпочатих до війни, — відповідно 96% та 98% ЖК.

На початок липня в Ужгороді у продажу чи бронюванні перебувало 50 житлових комплексів. З них 40 ЖК частково або повністю планується здати у 2023−2025 роках.

Будівництво після великої війни

Крім того, Закарпатська область входить до п'ятірки регіонів з найбільшою кількістю ЖК, будівництво яких розпочато після 24 лютого 2022 року. Лідером за цим показником є Львів, де відкрито продаж у 52 ЖК, на другому місці - Тернопіль (25 ЖК), третє місце розділили між собою Ужгород, Івано-Франківськ та Київська область (без урахування Києва) — по 16 нових ЖК.

Близько 30% усіх ужгородських новобудов відносяться до низькоповерхової забудови (до п'яти поверхів), 11% - це ЖК на 11−16 поверхів, а переважна більшість об'єктів (57%) — це будинки на 6−9 поверхів.

Джерело: Мінфін
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