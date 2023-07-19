Українцям пояснили затримки виділення грантів на власний бізнес

Затримки з розглядом заявок на отримання від держави мікрогрантів на суму до 250 000 грн для започаткування або розвитку вже діючого бізнесу пов’язані з установленою процедурою їх рейтингування. Про це повідомляє Державна служба зайнятості, яка розподіляє гранти.

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Так, через подання великої кількості заяв на отримання мікрогрант у межах одного періоду, Державний центр зайнятості ухвалює рішення з урахуванням рейтингу заявок.

«Тобто, рішення про надання гранту приймається по тих заявках, які набрали максимальну кількість балів у цьому періоді. Якщо ж кількість ухвалених рішень у поточній хвилі перевищує визначений для неї розмір фінансування, то такі заяви автоматично переходять на розгляд до наступного періоду», — йдеться у повідомленні.

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Відтак, ухвалення рішення за такими заявками буде здійснюватися у наступних періодах, у межах кінцевого терміну дії програми, без повторного їх оцінювання.

«Така ситуація тимчасова і склалася внаслідок великої кількості охочих, адже протягом року дії програми все більше людей переконуються в дієвості цього урядового проєкту», — зазначили у Службі зайнятості.