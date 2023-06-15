Український бізнес може отримати гранти до $150 тисяч за програмою USAID

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

15 червня 2023, 11:44 Читать на русском

Український бізнес може отримати гранти до $150 тисяч за програмою USAID

Міністерство економіки та Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) запустили грантову програму «Конкурентоспроможна економіка України». Малий та середній бізнес може отримати до $150 тис., повідомила пресслужба Мінекономіки.

Міністерство економіки та Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) запустили грантову програму «Конкурентоспроможна економіка України».

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Як отримати грант

Заявки на отримання грантів приймаються за чотирма напрямками.

Програма «Безперервність та відновлення бізнесу» спрямована на підприємства із секторів інформаційних технологій та інжинірингу, виробництва, послуг та креативних індустрій.

Кошти надають ФОПам, приватним підприємствам, ТОВ, АТ, які мають штат до 250 працівників та річний оборот до €50 млн. Сума гранту становить 600 тис. грн — 1,2 млн грн.

Друга програма — для малих та середніх жіночих та сімейних підприємств. Кошти надаватимуть на релокацію, відкриття нового напрямку, масштабування та вихід на міжнародні ринки. Заявки приймаються до 24 липня.

Читайте: Гранти для жіночого і сімейного бізнесу: як отримати до $35 тисяч

Грант від $10 тис. до $35 тис. можуть отримати підприємства, що працюють у секторах виробництва косметичних, текстильних виробів, предметів домашнього вжитку, крафтового виробництва, переробки харчових продуктів, ІТ, виготовлення меблів та інших продуктів. Штат компаній не повинен перевищувати 250 працівників, а річний оборот — €50 млн.

Також є програма для підтримки експортних альянсів. Кошти від $35 тис. до $150 тис. можна отримати на формування об'єднань щонайменше 5 підприємств для спільного просування своєї продукції на експортних ринках. Учасниками можуть бути ФОПи, приватні підприємства, які мають штат до 250 працівників та річний оборот до €50 млн. Заявки приймаються до 30 вересня.

Четверта програма — гранти для підтримки участі українського бізнесу в міжнародних торгових заходах для відновлення та розвитку експортних продажів підприємств. Пріоритетні галузі — інформаційні технології, інжиніринг, виробництво, а також креативні індустрії та послуги. Сума гранту становить від $35 до $90 тис. Заявки можна подати до 15 вересня.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Archebald, Cyanide Poison и 20 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами