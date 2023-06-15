Український бізнес може отримати гранти до $150 тисяч за програмою USAID

Міністерство економіки та Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) запустили грантову програму «Конкурентоспроможна економіка України». Малий та середній бізнес може отримати до $150 тис., повідомила пресслужба Мінекономіки.

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Як отримати грант

Заявки на отримання грантів приймаються за чотирма напрямками.

Програма «Безперервність та відновлення бізнесу» спрямована на підприємства із секторів інформаційних технологій та інжинірингу, виробництва, послуг та креативних індустрій.

Кошти надають ФОПам, приватним підприємствам, ТОВ, АТ, які мають штат до 250 працівників та річний оборот до €50 млн. Сума гранту становить 600 тис. грн — 1,2 млн грн.

Друга програма — для малих та середніх жіночих та сімейних підприємств. Кошти надаватимуть на релокацію, відкриття нового напрямку, масштабування та вихід на міжнародні ринки. Заявки приймаються до 24 липня.

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Грант від $10 тис. до $35 тис. можуть отримати підприємства, що працюють у секторах виробництва косметичних, текстильних виробів, предметів домашнього вжитку, крафтового виробництва, переробки харчових продуктів, ІТ, виготовлення меблів та інших продуктів. Штат компаній не повинен перевищувати 250 працівників, а річний оборот — €50 млн.

Також є програма для підтримки експортних альянсів. Кошти від $35 тис. до $150 тис. можна отримати на формування об'єднань щонайменше 5 підприємств для спільного просування своєї продукції на експортних ринках. Учасниками можуть бути ФОПи, приватні підприємства, які мають штат до 250 працівників та річний оборот до €50 млн. Заявки приймаються до 30 вересня.

Четверта програма — гранти для підтримки участі українського бізнесу в міжнародних торгових заходах для відновлення та розвитку експортних продажів підприємств. Пріоритетні галузі — інформаційні технології, інжиніринг, виробництво, а також креативні індустрії та послуги. Сума гранту становить від $35 до $90 тис. Заявки можна подати до 15 вересня.