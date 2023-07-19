Продажі автомобілів у ЄС у червні зросли на 17,8%

У червні 2023 року продажі автомобілів у Європейському союзі зросли на 17,8%, склавши 1,045 млн одиниць порівняно з 887,071 тис. у червні минулого року. Про це свідчать дані Європейської асоціації автовиробників (ACEA).

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У травні європейський ринок нових автомобілів збільшився на 18,5%. Продажі авто в ЄС зростають одинадцятий місяць поспіль.

Зростання продажів автомобілів було зафіксовано у всіх країнах ЄС, крім Угорщини (-1,4%).

Усі найбільші ринки ЄС показали впевнені темпи зростання продажів минулого місяця:

У Німеччині продажі збільшилися на 24,8%,

в Іспанії - на 13,3%,

у Франції - на 11,5%,

в Італії - на 9,1%.

Кількість нових автомобілів у Європі (країни ЄС плюс Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Великобританія) у червні збільшилася на 18,7% — до 1,266 млн.

Автовиробники

Автовиробники збільшили продажі авто у червні 2023 року таким чином:

Продаж групи Volkswagen (включаючи Skoda, Audi, Seat, Porsche та ін.) в ЄС зріс на 26,3%,

Renault Group — на 1,7%,

Hyundai Group — на 4,8%,

Toyota Group — на 10%,

Bayerische Motoren Werke AG (BMW Group) — на 16%,

Mercedes-Benz — на 6,6%,

Ford Motor — на 25,3%.

При цьому реалізація автомобілів групи Stellantis зменшилась на 1,3%, Honda — на 32,6%.

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Продаж електрокарів

Американський виробник електромобілів Tesla у червні продав у ЄС 34 824 машини проти 12 977 роком раніше.

Загалом реалізація електромобілів у Євросоюзі у червні зросла в 1,7 раза — до 158 252 штук.

Частка електромобілів у загальному обсязі продажів на європейському ринку збільшилася до 15,1% порівняно з 10,7% роком раніше, вперше перевищивши частку автомобілів із дизельними двигунами (13,4%).