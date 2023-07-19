Європейський Союз готує пропозицію про створення спеціального фонду для підтримки української армії на наступні чотири роки обсягом до 20 млрд євро. Про це повідомляє Politico, з посиланням на п’ятьох поінформованих дипломатів.
ЄС планує створити фонд на 20 мільярдів євро для підтримки армії України — Politico
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Передбачається, що майбутній фонд буде компенсувати державам-членам витрати на закупівлю й передання Україні боєприпасів, ракет і танків, а також фінансуватиме навчання українських військовослужбовців.
Хоча через Європейський фонд миру Євросоюзу уже й так надає аналогічну допомогу Україні, вона здійснюється через транші, які можуть блокувати окремі держави-члени. Крім того, обсяг фонду швидко вичерпується, і лиш нещодавно його довелось збільшувати.
Нову пропозицію щодо військового фінансування країни ЄС отримали для ознайомлення в понеділок. Міністри закордонних справ ЄС розглянуть її у четвер під час зустрічі в Брюсселі.
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За словами двох дипломатів, Брюссель прагне затвердити пропозицію до осені.
Вона є частиною більш широких зусиль ЄС, спрямованих на демонстрацію довгострокової підтримки України — серед іншого, запропонованих зовнішьополітичним відомством Євросоюзу «гарантій безпеки».
Також новий фонд військової підтримки доповнить пропозицію ЄС про виділення 50 мільярдів євро на невійськову допомогу Україні в період між 2024 і 2027 роками.
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