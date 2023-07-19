Україна отримала понад $22 млрд через механізм Світового банку з початку повномасштабної війни

Світовий банк мобілізував фінансові ресурси від наших партнерів на суму $34 млрд, з яких вже понад $22 млрд надійшли до держбюджету України. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з віцепрезиденткою Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонеллою Бассані.

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Ключовий партнер

Міністр фінансів зазначив, що Світовий банк є ключовим партнером України в підтримці макрофінансової стабільності країни та реалізації швидкого відновлення.

«Надане фінансування включає в себе як власні кошти Світового банку, так і кошти донорів, що надходять до держбюджету через трастові фонди Банку. Завдяки зазначеному фінансуванню, Уряд України має змогу і надалі зберігати макрофінансову стабільність та забезпечувати першочергові видатки держбюджету», — зазначив Сергій Марченко.

Під час зустрічі сторони обговорили реалізацію спільних проєктів в рамках ініціативи Світового банку — Фонду URTF (Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund).

Проєкти впроваджуватимуться у процесі відновлення України та будуть спрямовані на реконструкцію транспортної інфраструктури — проєкт «RELINK», електроенергетичного сектору — проєкт «Re-Power», підтримку системи охорони здоров’я — проєкт «Heal Ukraine», відновлення зруйнованого житла громадян внаслідок бойових дій — проєкт «HOPE», а також інші проєкти, що наразі знаходяться на етапі підготовки та імплементації.

Міністр фінансів України повідомив представникам Світового банку, що з усіх фінансових зобов'язань партнерів на відновлення України $3,87 млрд відповідають потребам швидкого відновлення, яке оцінюється у $14,1 млрд на 2023 рік.