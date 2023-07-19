Україна отримала понад $22 млрд через механізм Світового банку з початку повномасштабної війни

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

19 липня 2023, 11:23 Читать на русском

Україна отримала понад $22 млрд через механізм Світового банку з початку повномасштабної війни

Світовий банк мобілізував фінансові ресурси від наших партнерів на суму $34 млрд, з яких вже понад $22 млрд надійшли до держбюджету України. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з віцепрезиденткою Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонеллою Бассані.

Світовий банк мобілізував фінансові ресурси від наших партнерів на суму $34 млрд, з яких вже понад $22 млрд надійшли до держбюджету України.
Фото: mof.gov.ua

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Ключовий партнер

Міністр фінансів зазначив, що Світовий банк є ключовим партнером України в підтримці макрофінансової стабільності країни та реалізації швидкого відновлення.

«Надане фінансування включає в себе як власні кошти Світового банку, так і кошти донорів, що надходять до держбюджету через трастові фонди Банку. Завдяки зазначеному фінансуванню, Уряд України має змогу і надалі зберігати макрофінансову стабільність та забезпечувати першочергові видатки держбюджету», — зазначив Сергій Марченко.

Під час зустрічі сторони обговорили реалізацію спільних проєктів в рамках ініціативи Світового банку — Фонду URTF (Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund).

Проєкти впроваджуватимуться у процесі відновлення України та будуть спрямовані на реконструкцію транспортної інфраструктури — проєкт «RELINK», електроенергетичного сектору — проєкт «Re-Power», підтримку системи охорони здоров’я — проєкт «Heal Ukraine», відновлення зруйнованого житла громадян внаслідок бойових дій — проєкт «HOPE», а також інші проєкти, що наразі знаходяться на етапі підготовки та імплементації.

Міністр фінансів України повідомив представникам Світового банку, що з усіх фінансових зобов'язань партнерів на відновлення України $3,87 млрд відповідають потребам швидкого відновлення, яке оцінюється у $14,1 млрд на 2023 рік.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Moonlighter.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами