Курс валют на 19 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У середу, 19 липня, курс долара на готівковому ринку не змінився. Євро подорожчало на 5 копійок у покупці, а у продажу не змінилось.

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В обмінниках долар не змінився. Курс євро у покупці не змінився, а у продажу знизився на 1 копійку.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,70−37,30 грн. Євро купують за 41,05 грн, а продають за 41,80 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,20−37,20, євро — 41,39−41,59 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 41,00−41,41 грн/євро.

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