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19 липня 2023, 10:10 Читать на русском

Держслужба зайнятості назвала актуальні вакансії на ринку праці та хто отримує найбільше

В Україні на ринку праці найбільше спостерігається попит на такі вакансії як продавець-консультант, водій та менеджер з продажу. Найбільше працівників шукають у Києві та області, Львівській, Дніпропетровській та Одеській областях. Про це повідомляє пресслужба Державної служби зайнятості.

В Україні на ринку праці найбільше спостерігається попит на такі вакансії як продавець-консультант, водій та менеджер з продажу.
Фото: epravda.com.ua

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Ринок праці

«Тенденції, які складаються на ринку праці в поточному році, свідчать про поступове відновлення малого та середнього бізнесу та зростання ділової активності насамперед у тих галузях економіки, які важливі для країни у стані війни.

Одним із маркерів, які найкраще характеризують наявність зазначених вище процесів, є зростання попиту на працівників відповідних професій", — йдеться в повідомленні.

Топ професій за кількістю наявних вакансій

  • продавець-консультант — 15 323 вакансій;
  • водій — 8 409 ;
  • менеджер з продажу — 7 350.

Також до першої десятки увійшли бухгалтер, кухар, інженер, лікар, вантажник, швачка та фармацевт.

Читайте: Ринок праці: яким спеціалістам в Україні найбільше платять

Хто отримує найбільше

«Максимальний розмір заробітної плати в запропонованих вакансіях становить: продавець-консультант — 100 тис. грн; менеджер з продажу — 275 тис. грн; водій — 120 тис. грн; бухгалтер — 107,5 тис. грн; кухар — 115 тис. грн; інженер — 140 тис. грн; лікар — 100 тис. грн; вантажник — 35 тис. грн; швачка — 54 тис. грн; фармацевт — 64 тис. грн», — додають у держцентрі.

Що стосується вакансій, які роботодавці подають до Державної служби зайнятості, найбільша кількість зареєстрована у м. Київ, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях.

Кого шукають найчастіше

  • кваліфікованих робітників з інструментом — 21%;
  • робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин — 16%;
  • працівників сфери торгівлі та послуг — 15%.

Середній розмір заробітної плати у вакансіях, що подаються до служби зайнятості, становить 11 тис. гривень.

Також у базі даних служби зайнятості є окремі пропозиції роботи з відносно високою заробітною платою, наприклад: фахівець з розроблення комп'ютерних програм — 110 тис. грн, інженер-програміст — 90 тис. грн, ливарник металів та сплавів — 70 тис. грн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
oleg179
oleg179
19 липня 2023, 11:16
#
Водій 120k ?
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0
mixerhack
mixerhack
19 липня 2023, 11:24
#
Я так понял это в год?)))
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