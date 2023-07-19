Держслужба зайнятості назвала актуальні вакансії на ринку праці та хто отримує найбільше

В Україні на ринку праці найбільше спостерігається попит на такі вакансії як продавець-консультант, водій та менеджер з продажу. Найбільше працівників шукають у Києві та області, Львівській, Дніпропетровській та Одеській областях. Про це повідомляє пресслужба Державної служби зайнятості.

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Ринок праці

«Тенденції, які складаються на ринку праці в поточному році, свідчать про поступове відновлення малого та середнього бізнесу та зростання ділової активності насамперед у тих галузях економіки, які важливі для країни у стані війни.

Одним із маркерів, які найкраще характеризують наявність зазначених вище процесів, є зростання попиту на працівників відповідних професій", — йдеться в повідомленні.

Топ професій за кількістю наявних вакансій

продавець-консультант — 15 323 вакансій;

водій — 8 409 ;

менеджер з продажу — 7 350.

Також до першої десятки увійшли бухгалтер, кухар, інженер, лікар, вантажник, швачка та фармацевт.

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Хто отримує найбільше

«Максимальний розмір заробітної плати в запропонованих вакансіях становить: продавець-консультант — 100 тис. грн; менеджер з продажу — 275 тис. грн; водій — 120 тис. грн; бухгалтер — 107,5 тис. грн; кухар — 115 тис. грн; інженер — 140 тис. грн; лікар — 100 тис. грн; вантажник — 35 тис. грн; швачка — 54 тис. грн; фармацевт — 64 тис. грн», — додають у держцентрі.

Що стосується вакансій, які роботодавці подають до Державної служби зайнятості, найбільша кількість зареєстрована у м. Київ, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях.

Кого шукають найчастіше

кваліфікованих робітників з інструментом — 21%;

робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин — 16%;

працівників сфери торгівлі та послуг — 15%.

Середній розмір заробітної плати у вакансіях, що подаються до служби зайнятості, становить 11 тис. гривень.

Також у базі даних служби зайнятості є окремі пропозиції роботи з відносно високою заробітною платою, наприклад: фахівець з розроблення комп'ютерних програм — 110 тис. грн, інженер-програміст — 90 тис. грн, ливарник металів та сплавів — 70 тис. грн.