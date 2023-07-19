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19 липня 2023, 9:16 Читать на русском

Мала приватизація поповнила держбюджет на 2 мільярди за півріччя

Держбюджет з початку 2023 року отримав 2 млрд грн від приватизації держмайна, при цьому третина, а саме 683,7 млн, надійшла у червні. Про це повідомила пресслужба голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолани Підласої, пише Forbes.ua.

Держбюджет з початку 2023 року отримав 2 млрд грн від приватизації держмайна, при цьому третина, а саме 683,7 млн, надійшла у червні.
Фото: korrespondent.net

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Поповнення бюджету

Найбільше надійшло коштів від приватизації таких об'єктів: будівлі готелю «Ермітаж» — 311 млн грн, ЄМК ДП «Укроборонресурси» — 210 млн грн, Усть-Дунайський порт — 201 млн грн, Сторонибабський спиртзавод — 142 млн грн, ЄМК ДП «Електронмаш» — 120,8 млн грн, готель «Власта» — 115 млн грн.

За перше півріччя 2023 року надходження від приватизації до загального фонду держбюджету сягнули 1,8 млрд грн, що більше на 73,3% порівняно з відповідним періодом 2021 року та в 6,1 раза порівняно з відповідним періодом 2022 року.

Читайте: За п'ять років мала приватизація принесла Україні 14 мільярдів. Найдорожчі об'єкти

Надходження від приватизації йдуть на покриття дефіциту держбюджету та спрямовуються винятково на потреби національної безпеки і оборони, зазначається у повідомленні

Нагадаємо

Мала приватизація відновилася в Україні у вересні 2022-го після того, як Верховна Рада спростила її умови.

Джерело: Мінфін
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