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18 липня 2023, 18:38 Читать на русском

Зростання цін на продукти харчування скоротилося до мінімуму — Інститут аграрної економіки

У червні 2023 року споживчі ціни на продукти харчування зросли проти травня на 0,1 %. Це найменший рівень зростання з початку року, який у перші три місяці складав 1,4−2,3 %, у квітні — 0,3 %, а у травні — 0,9 %, поінформував директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко.

У червні 2023 року споживчі ціни на продукти харчування зросли проти травня на 0,1 %.

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Причина гальмування цін

За його словами, гальмування темпів зростання споживчих цін на продукти харчування відбулося переважно за рахунок падіння їх рівня на яйця (-4,1 % до травня), олію соняшникову (-2,4 %), фрукти (-2,2 %) хліб і хлібопродукти (- 0,6 %), молоко і сири (-0,5%) та масло (-0,1 %).

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Збереглося зростання цін на м’ясо та м’ясопродукти (на 1,9 % проти травня), овочі (1 %), рибу та продукти з риби (0,3 %), а на макаронні вироби зменшення цін у травні на 0,2 % змінилося зростанням на 0,1 % у червні. Також зупинилося зменшення цін на цукор (-0,4 % у травні), поінформував науковець.

Останні тенденції динаміки споживчих цін на продукти харчування дають підстави очікувати їх зниження в цілому вже у липні.

Однак здорожчання електроенергії та пального з 1 липня, скоріше за все, призведе до нового сплеску споживчих цін, передусім на продукти промислової переробки та тваринництва, підсумував Юрій Лупенко.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Mr Bungle
Mr Bungle
18 липня 2023, 19:10
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Такие цифры, 0,4−1,9 странные. Молоко подорожало на 30%-да, яйца упали на 20%-да. Но 0,4 откуда они беруться, и вообще к нашей статистике много вопросов
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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
18 липня 2023, 20:37
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Молоко за місяць на 30% здорожчало? У нас трохи навіть здешевшало. Мені возять з села молоко чужі люди, то в червні скинули 10 грн на трилітровій банці. Липень іде за тими самими цінами. А взимку трохи піднімали, але не на 30%.
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