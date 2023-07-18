Зростання цін на продукти харчування скоротилося до мінімуму — Інститут аграрної економіки

У червні 2023 року споживчі ціни на продукти харчування зросли проти травня на 0,1 %. Це найменший рівень зростання з початку року, який у перші три місяці складав 1,4−2,3 %, у квітні — 0,3 %, а у травні — 0,9 %, поінформував директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси Причина гальмування цін За його словами, гальмування темпів зростання споживчих цін на продукти харчування відбулося переважно за рахунок падіння їх рівня на яйця (-4,1 % до травня), олію соняшникову (-2,4 %), фрукти (-2,2 %) хліб і хлібопродукти (- 0,6 %), молоко і сири (-0,5%) та масло (-0,1 %). Читайте: Інфляція в Україні різко сповільнилася: як змінилися ціни

Збереглося зростання цін на м’ясо та м’ясопродукти (на 1,9 % проти травня), овочі (1 %), рибу та продукти з риби (0,3 %), а на макаронні вироби зменшення цін у травні на 0,2 % змінилося зростанням на 0,1 % у червні. Також зупинилося зменшення цін на цукор (-0,4 % у травні), поінформував науковець.

Останні тенденції динаміки споживчих цін на продукти харчування дають підстави очікувати їх зниження в цілому вже у липні.

Однак здорожчання електроенергії та пального з 1 липня, скоріше за все, призведе до нового сплеску споживчих цін, передусім на продукти промислової переробки та тваринництва, підсумував Юрій Лупенко.