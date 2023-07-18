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18 липня 2023, 18:15 Читать на русском

Середньострокові перспективи зростання світової економіки залишаються слабкими — глава МВФ

Глобальна економічна активність сповільнюється, особливо у виробничому секторі, і середньострокові перспективи зростання залишаються слабкими. Про це заявила глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва фінансовим лідерам країн «Великої 20» (G20), повідомляє Reuters.

Глобальна економічна активність сповільнюється, особливо у виробничому секторі, і середньострокові перспективи зростання залишаються слабкими.
Фото: ndtv.com

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Виступаючи перед міністрами фінансів G20 і керівниками центральних банків у західному індійському штаті Гуджарат, Георгієва заявила, що розбіжності в економічному стані країн викликають постійне занепокоєння.

За її словами, інфляція нарешті почала знижуватися, хоча «загальна інфляція все ще занадто висока, а базова інфляція залишається стабільною, попри на значне посилення монетарної політики».

Проте, інфляція може залишатися високою довше і потребуватиме ще більшої жорсткості політики, попередила вона.

«Хоч прогрес є, робота ще не завершена — грошово-кредитна політика має продовжувати курс. Передчасне святкування може перевернути важко здобуті успіхи, досягнуті досі в процесі зниження інфляції».

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Георгієва заявила, що зниження інфляції було головним пріоритетом для країн, разом із відновленням фіскальних буферів і реформ, які спрямовані на зростання.

«Щоб підтримати ці реформаторські зусилля, Фонд також розширить свою роботу з мобілізації внутрішніх ресурсів, покращення якості витрат країни, створення глибоких ринків капіталу та покращення середовища для приватних інвестицій — як внутрішніх, так і іноземних», — сказала вона.

Джерело: Мінфін
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