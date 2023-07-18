Середньострокові перспективи зростання світової економіки залишаються слабкими — глава МВФ

Глобальна економічна активність сповільнюється, особливо у виробничому секторі, і середньострокові перспективи зростання залишаються слабкими. Про це заявила глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва фінансовим лідерам країн «Великої 20» (G20), повідомляє Reuters.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Виступаючи перед міністрами фінансів G20 і керівниками центральних банків у західному індійському штаті Гуджарат, Георгієва заявила, що розбіжності в економічному стані країн викликають постійне занепокоєння.

За її словами, інфляція нарешті почала знижуватися, хоча «загальна інфляція все ще занадто висока, а базова інфляція залишається стабільною, попри на значне посилення монетарної політики».

Проте, інфляція може залишатися високою довше і потребуватиме ще більшої жорсткості політики, попередила вона.

«Хоч прогрес є, робота ще не завершена — грошово-кредитна політика має продовжувати курс. Передчасне святкування може перевернути важко здобуті успіхи, досягнуті досі в процесі зниження інфляції».

Читайте також: МВФ покращив прогноз розвитку економіки України

Георгієва заявила, що зниження інфляції було головним пріоритетом для країн, разом із відновленням фіскальних буферів і реформ, які спрямовані на зростання.

«Щоб підтримати ці реформаторські зусилля, Фонд також розширить свою роботу з мобілізації внутрішніх ресурсів, покращення якості витрат країни, створення глибоких ринків капіталу та покращення середовища для приватних інвестицій — як внутрішніх, так і іноземних», — сказала вона.