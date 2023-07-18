У Верховній Раді обговорюють можливість залучення надлишкових коштів місцевих бюджетів до державного. Про це йдеться у статті ЕП.
У місцевих бюджетів можуть забрати ПДФО із доходів військових — ЗМІ
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За даними джерел ЕП у парламенті, депутати дійсно обговорюють ініціативи, які можуть забрати у місцевих бюджетів надлишкові доходи.
Зазначається, що ці надлишки утворилися у бюджетах органів місцевого самоврядування саме завдяки війні.
«Мова йде про те, аби перераховувати податки із доходів військовослужбовців до державного бюджету у повному обсязі», — пояснюється у статті.
Нагадаємо
У першому півріччі 22,9% доходів бюджетів місцевих громад становлять податки з грошового забезпечення військових.
Джерело: Мінфін
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