У місцевих бюджетів можуть забрати ПДФО із доходів військових — ЗМІ

За даними джерел ЕП у парламенті, депутати дійсно обговорюють ініціативи, які можуть забрати у місцевих бюджетів надлишкові доходи.

Зазначається, що ці надлишки утворилися у бюджетах органів місцевого самоврядування саме завдяки війні.

«Мова йде про те, аби перераховувати податки із доходів військовослужбовців до державного бюджету у повному обсязі», — пояснюється у статті.

Нагадаємо

У першому півріччі 22,9% доходів бюджетів місцевих громад становлять податки з грошового забезпечення військових.