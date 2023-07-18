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18 липня 2023, 16:16 Читать на русском

«Дія» запустила бета-тест заяви на компенсацію за знищене житло

Із 18 липня у «Дії» запустили бета-тестування послуги подачі заяви на отримання компенсацій за зруйноване внаслідок війни житло. Наразі воно стосується мешканців Бородянки та Мощуна, що на Київщині. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Із 18 липня у «Дії» запустили бета-тестування послуги подачі заяви на отримання компенсацій за зруйноване внаслідок війни житло.

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Бета-тест

«Запускаємо набір на тестування наступного етапу комплексної послуги „єВідновлення“. Українці, чиє житло було знищене через російську агресію, зможуть подати заяву в Дії та отримати компенсацію від держави. Вже зараз працюємо над тим, щоб українці якнайшвидше повернулися в нові домівки», — наголосив він.

Читайте: За програмою «єВідновлення» уже виплатили майже 150 мільйонів гривень

Хто може зареєструватися

  • українці, які мають зруйновану домівку в с. Мощун чи смт Бородянка Київської області;
  • хто, попередньо надіслав заяву про зруйноване майно в «Дії»;
  • єдиний власник житла, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав (ДРРП);
  • має верифікований податковий номер (РНОКПП);
  • досягли 18 років.

«Після бета-тесту компенсація знищеного житла буде доступна й для інших населених пунктів, підконтрольних Україні», — наголосив Федоров.

Також, за його словами, триває робота над розширенням «єВідновлення» для майна на тимчасово окупованих територіях.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
financialGenius
financialGenius
18 липня 2023, 16:54
#
В этом всем понравилось подконтрольных Украине , а населению к примеру с Мариуполя, что делать ?
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