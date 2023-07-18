Із 18 липня у «Дії» запустили бета-тестування послуги подачі заяви на отримання компенсацій за зруйноване внаслідок війни житло. Наразі воно стосується мешканців Бородянки та Мощуна, що на Київщині. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
«Дія» запустила бета-тест заяви на компенсацію за знищене житло
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Бета-тест
«Запускаємо набір на тестування наступного етапу комплексної послуги „єВідновлення“. Українці, чиє житло було знищене через російську агресію, зможуть подати заяву в Дії та отримати компенсацію від держави. Вже зараз працюємо над тим, щоб українці якнайшвидше повернулися в нові домівки», — наголосив він.
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Хто може зареєструватися
- українці, які мають зруйновану домівку в с. Мощун чи смт Бородянка Київської області;
- хто, попередньо надіслав заяву про зруйноване майно в «Дії»;
- єдиний власник житла, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав (ДРРП);
- має верифікований податковий номер (РНОКПП);
- досягли 18 років.
«Після бета-тесту компенсація знищеного житла буде доступна й для інших населених пунктів, підконтрольних Україні», — наголосив Федоров.
Також, за його словами, триває робота над розширенням «єВідновлення» для майна на тимчасово окупованих територіях.
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