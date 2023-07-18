«Дія» запустила бета-тест заяви на компенсацію за знищене житло

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Бета-тест

«Запускаємо набір на тестування наступного етапу комплексної послуги „єВідновлення“. Українці, чиє житло було знищене через російську агресію, зможуть подати заяву в Дії та отримати компенсацію від держави. Вже зараз працюємо над тим, щоб українці якнайшвидше повернулися в нові домівки», — наголосив він.

Читайте: За програмою «єВідновлення» уже виплатили майже 150 мільйонів гривень

Хто може зареєструватися

українці, які мають зруйновану домівку в с. Мощун чи смт Бородянка Київської області;

хто, попередньо надіслав заяву про зруйноване майно в «Дії»;

єдиний власник житла, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав (ДРРП);

має верифікований податковий номер (РНОКПП);

досягли 18 років.

«Після бета-тесту компенсація знищеного житла буде доступна й для інших населених пунктів, підконтрольних Україні», — наголосив Федоров.

Також, за його словами, триває робота над розширенням «єВідновлення» для майна на тимчасово окупованих територіях.