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18 липня 2023, 15:34 Читать на русском

росія погрожує «ризиками» в разі продовження «зернової угоди» без її участі

У Кремлі пригрозили «ризиками» сторонам, які наважаться на продовження «зернової угоди» без участі росії. Про це під час спілкування з журналістами заявив прессекретар президента рф Дмитро Пєсков, повідомляє російський Інтерфакс.

У Кремлі пригрозили «ризиками» сторонам, які наважаться на продовження «зернової угоди» без участі росії.
Фото: freepik.com

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Коментуючи пропозицію України Туреччині продовжити «зернову угоду» без участі РФ, він зазначив, що якщо буде щось оформлятися без росії, то ці ризики повинні враховуватися.

«Тут, безумовно, питання, яке потребує коментаря з боку наших військових, адже йдеться про зону, яка безпосередньо наближена до району бойових дій, і без відповідних гарантій безпеки там виникають певні ризики», — зазначив Пєсков.

За його словами, в цьому питанні Росія не може сказати, наскільки і які країни готові на себе ці ризики брати.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Пєсков заявив про зупинку дії «зернової угоди». Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що домовився із російським президентом Путіним про продовження «зернової угоди».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
Dafxf4300
Dafxf4300
18 липня 2023, 15:57
#
Как показала война в Украине международные организации абсолютно ничтожны и не стоят тех денег которые на них выделяют.Страна-терорист блокирует судоходство, взрывает плотины и реакций ноль…
+
0
shabash
shabash
18 липня 2023, 16:33
#
Ещё и газопроводы свои взрывает и мосты :-D
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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
18 липня 2023, 17:34
#
Важливо, що скаже турок?
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