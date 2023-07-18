росія погрожує «ризиками» в разі продовження «зернової угоди» без її участі

У Кремлі пригрозили «ризиками» сторонам, які наважаться на продовження «зернової угоди» без участі росії. Про це під час спілкування з журналістами заявив прессекретар президента рф Дмитро Пєсков, повідомляє російський Інтерфакс.

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Коментуючи пропозицію України Туреччині продовжити «зернову угоду» без участі РФ, він зазначив, що якщо буде щось оформлятися без росії, то ці ризики повинні враховуватися.

«Тут, безумовно, питання, яке потребує коментаря з боку наших військових, адже йдеться про зону, яка безпосередньо наближена до району бойових дій, і без відповідних гарантій безпеки там виникають певні ризики», — зазначив Пєсков.

За його словами, в цьому питанні Росія не може сказати, наскільки і які країни готові на себе ці ризики брати.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Пєсков заявив про зупинку дії «зернової угоди». Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що домовився із російським президентом Путіним про продовження «зернової угоди».