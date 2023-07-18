Японія заборонить експорт деяких уживаних автомобілів до рф

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

18 липня 2023, 15:15 Читать на русском

Японія заборонить експорт деяких уживаних автомобілів до рф

Японія планує посилити експортний контроль легкових автомобілів, у тому числі вживаних, в рамках додаткових санкцій проти росії. Про це повідомляє Yomiuri з посиланням на джерела.

Японія планує посилити експортний контроль легкових автомобілів, у тому числі вживаних, в рамках додаткових санкцій проти росії.
Фото: freepik.com

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Уряд Японії планує до кінця липня затвердити зміни до Порядку контролю за експортною діяльністю, який базується на Законі про валюту та зовнішню торгівлю. Очікується, що жорсткіші обмеження набудуть чинності на початку серпня.

Варто зазначити, що з квітня 2022 року Японія заборонила експорт до росії автомобілів вартістю понад 6 млн єн ($33 780). Цього разу, окрім бензинових та дизельних авто з робочим об'ємом понад 1900 куб.см, під заборону потраплять усі гібридні транспортні засоби, електромобілі та електромобілі.

Читайте також: Санкції ЄС проти росії: Швейцарія лише частково приєдналася

Згідно зі статистикою торгівлі Міністерства фінансів, вартість експорту з Японії до росії у 2022 році становила близько 600 млрд єн ($3,4 млрд), що приблизно на 30% менше, ніж у попередньому році. Серед них 200 000 вживаних автомобілів становили чверть загальної вартості експорту з Японії вартістю близько 250 млрд єн ($1,8 млрд).

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
Александр Агафонов
Александр Агафонов
18 липня 2023, 15:39
#
Пусть японцы вообще запретят любой экспорт автомобилей в педерацию.
Дальний Восток будет на раздроченном ВАЗовском говне ездить.
А японские автомобили вместо кацапии можно отправлять в Кыргызстан, Казахстан и другие нормальные страны…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами