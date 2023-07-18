Японія заборонить експорт деяких уживаних автомобілів до рф

Японія планує посилити експортний контроль легкових автомобілів, у тому числі вживаних, в рамках додаткових санкцій проти росії. Про це повідомляє Yomiuri з посиланням на джерела.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Уряд Японії планує до кінця липня затвердити зміни до Порядку контролю за експортною діяльністю, який базується на Законі про валюту та зовнішню торгівлю. Очікується, що жорсткіші обмеження набудуть чинності на початку серпня.

Варто зазначити, що з квітня 2022 року Японія заборонила експорт до росії автомобілів вартістю понад 6 млн єн ($33 780). Цього разу, окрім бензинових та дизельних авто з робочим об'ємом понад 1900 куб.см, під заборону потраплять усі гібридні транспортні засоби, електромобілі та електромобілі.

Читайте також: Санкції ЄС проти росії: Швейцарія лише частково приєдналася

Згідно зі статистикою торгівлі Міністерства фінансів, вартість експорту з Японії до росії у 2022 році становила близько 600 млрд єн ($3,4 млрд), що приблизно на 30% менше, ніж у попередньому році. Серед них 200 000 вживаних автомобілів становили чверть загальної вартості експорту з Японії вартістю близько 250 млрд єн ($1,8 млрд).